Türkiye’den ABD’de net çağrı! MSB’den açıklama geldi: PKK’ya desteğinizi sonlandırın

SON 1 HAFTADA 94 TERÖRİST EX

Aktürk, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin, "Son bir haftada, biri terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan 94 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1521 olmuştur." dedi. Aktürk, 1521 teröristin 726'sının Irak'ın, 795'inin ise Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Ayrıca, etkin ve kararlı operasyonlar neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin daha Habur'daki sınır karakoluna teslim olduğunu belirten Aktürk, "Terör inlerine kilit vurmayı sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat, mayın ve yaşam malzemesi de ele geçirmiştir." ifadelerini kullandı.

Aktürk, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcı sebebiyle yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 19 Temmuz'da şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan'a Allah'tan rahmet diledi.