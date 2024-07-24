Sözde NATO müttefiki ABD’den PKK/YPG’ye yeni zırh! Hava savunma sistemi gönderdiler! Hainlerin hedeflerinde İHA’larımız var...

İşte o açıklamalardan satır başları;

Sözde Amerika üslerine bu silahları yığdı. Buraya toplam 4 tane hava savunma sistemi getirdi. Her birinde iki tane tüp var. Her tüpün içerisinde 4 tane stinger füzesi var.

"PKK'YA VERECEKLER"

Bu bölgede ABD askerlerine tehdit olan nedir? Hiçbir şey. Peki bu silahlar kime verilecek? Aklıma PKK/PYD geliyor. Muhtemel operasyonlara karşı bu hava savunma sistemlerini PKK'ya verecekler.

Bu Avenger Hava Savunma Sistemi nerelerde kullanılıyor? İHA'lara karşı SİHA'lara karşı kullanılıyor. Alçaktan uçan sabit kanatlı uçaklara ve helikopterlere karşı kullanılıyor. TSK bunların hepsini kullanıyor. İşte PKK en çok bunlardan zayiat verdiği için bu SİHA'ları yok etmek için ABD hava savunma sistemini veriyor.