Sözde NATO müttefiki ABD'den PKK/YPG'ye yeni zırh! Hava savunma sistemi gönderdiler! Hainlerin hedeflerinde İHA'larımız var...
Türkiye'nin terörle mücadelesinin sürekli olarak karşısında duran sözde NATO müttefiki ABD PKK/YPG’nin denetimindeki Haseke’deki üssüne, askeri takviye yaparken bölgeye hava savunma sistemi de gönderildi. Teröristbaşlarından Mazlum Abdi'nin da zaman zaman kaldığı üsse gönderilen hava savunma sisteminin YPG'ye verileceği iddia edilirken bu sistemin terör örgütüne darbe vuran İHA'larımıza karşı kullanılması gündemde. Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, A Haber canlı yayınında konuyu değerlendirirken "Bu bölgede ABD askerlerine tehdit olan nedir? Hiçbir şey. Peki bu silahlar kime verilecek? Aklıma PKK/PYD geliyor. Muhtemel operasyonlara karşı bu hava savunma sistemlerini PKK’ya verecekler." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin NATO'daki sözde müttefiki ABD, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK'nun kolu YPG'nin denetimindeki Haseke ilinde yer alan üssüne, askeri takviyede bulundu.
HAVA SAVUNMA SİSTEMİ GÖNDERDİLER
ABD güçlerine ait konvoy, 14 Temmuz'da Irak ile Suriye arasındaki El-Velid Sınır Kapısı'ndan Haseke'ye giriş yaptı. Aralarında ABD askerlerini taşıyan "Bradley" tipi zırhlı araçların da bulunduğu 40 araçlık konvoy, Haseke'ye bağlı Şeddadi ilçesindeki askeri üsse gitti. Konvoyda mühimmat, prefabrik odalar ve Avenger Hava Savunma Sistemi silahları yüklü araçlar yer aldı.
MENZİLİ 443 KİLOMETRE
Azami menzili 443 km olan 4 adet Avenger Hava Savunma Sistemi, ağırlıklı olarak İHA, alçak irtifa uçakları ve helikopterlere karşı kullanılıyor.
YPG KULLANACAK İDDİASI
Kaynaklar ABD üssüne kurulan 4 adet hava savunma sisteminin YPG için gönderildiğini belirtiyor.
ABD'nin daha önce de terör ögrütünün Suriye kolu YPG'ye hava savunma sistemi verdiği iddia edilmişti. İddialar ilgili olarak resmi makamlardan bir açıklama yapılmadı.
MAZLUM ABDİ ÜSSÜ KULLANIYOR
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadelede İHA ile SİHA'ları aktif olarak kullanıyor. ABD'nin, Haseke'deki teröristlere eğitim verdiği, ayrıca mühimmat teçhizat desteği sağladığı daha önce kamuoyunun gündemine gelmişti. Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin, zaman zaman bölgedeki ABD üslerinde ABD'li komutanlarla toplantılar yaptığı biliniyor. Abdi'nin ABD üssünde kaldığı da kamuoyuna yansımıştı.
"SÖZDE KENDİ ÜSLERİNE GÖTÜRDÜLER"
Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü PKK/YPG'ye Hava Savunma Sistemi vermesi ne anlama geliyor? Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Sözde Amerika üslerine bu silahları yığdı. Buraya toplam 4 tane hava savunma sistemi getirdi. Her birinde iki tane tüp var. Her tüpün içerisinde 4 tane stinger füzesi var.
"PKK'YA VERECEKLER"
Bu bölgede ABD askerlerine tehdit olan nedir? Hiçbir şey. Peki bu silahlar kime verilecek? Aklıma PKK/PYD geliyor. Muhtemel operasyonlara karşı bu hava savunma sistemlerini PKK'ya verecekler.
Bu Avenger Hava Savunma Sistemi nerelerde kullanılıyor? İHA'lara karşı SİHA'lara karşı kullanılıyor. Alçaktan uçan sabit kanatlı uçaklara ve helikopterlere karşı kullanılıyor. TSK bunların hepsini kullanıyor. İşte PKK en çok bunlardan zayiat verdiği için bu SİHA'ları yok etmek için ABD hava savunma sistemini veriyor.
TÜRKİYE'YE KARŞI SİLAHLANDIRIYORLAR
ABD, İsrail'in muhtemel başarısızlığını buradaki radikal grupları kullanmak için hızlı bir şekilde silahlandırıyor. Hem Türkiye'ye karşı hem de İsrail'in lehine kullanmak için kullanıyor.
Avenger Hava Savunma Sistemi daha önce 11 Eylül 2001 yılında ikiz kulelere yapılan saldırılarda Pentagon'u korumak için kullanılmıştı. Yaklaşık 453 km'lik bir menzili vardır.
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