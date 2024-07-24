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Son dakika | Zeytin Dalı harekat bölgesinde operasyon

AA ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024 11:14 Güncelleme: 24.07.2024 11:25
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Son dakika | Zeytin Dalı harekat bölgesinde operasyon

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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