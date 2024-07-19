19 Temmuz 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Dünya genelinde yazılım kaynaklı kriz! THY'den flaş açıklama: 84 sefer iptal edildi

Giriş: 19.07.2024 12:46 Güncelleme: 19.07.2024 13:08
ABONE OL
Dünya genelinde yazılım kaynaklı kriz! THY’den flaş açıklama: 84 sefer iptal edildi

Dünya genelinde yazılım kaynaklı yaşanan problem nedeniyle birçok havayolu şirketinin biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar meydana geldi. Türk Hava Yolları (THY), uçuşlarda aksama yaşanmaması adına bazı seferlerin iptal edileceğini açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör