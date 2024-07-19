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Dünya genelinde yazılım sistemleri çöktü! THY'den açıklama geldi: Operasyonlarımız kademeli olarak normale dönüyor

ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 10:05 Güncelleme: 19.07.2024 10:29
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Dünya genelinde yazılım sistemleri çöktü! THY’den açıklama geldi: Operasyonlarımız kademeli olarak normale dönüyor

Dünya genelinde bilgisayar yazılım sistemlerinde yaşanan sorun nedeniyle çok sayıda şirkette işlemler durdu. Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklamada bilgi sistemlerindeki arıza nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde sorun yaşandığı belirtilirken konuya ilişkin çalışmaların sürdüğü kaydedildi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada "Kısmi olarak etkilenen operasyonlarımızdaki bu sorunun giderilmesi için gerekli aksiyonlar alınmaktadır." ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları (THY), bilgi sistemlerindeki arıza nedeniyle biletleme ve rezervasyon sistemlerinde meydana gelen sorunun giderilmesi için çalışma yapıldığını bildirdi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığını belirtti.

Üstün, "Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz. En kısa sürede sizlere bilgi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"OPERASYONLARIMIZ KADEMELİ OLARAK NORMAL SEYRİNE DÖNMEKTEDİR"

THY Basın Müşaviri Üstün, yaptığı ikinci açıklamada, "Değerli yolcularımız, dünyada havacılık da dahil farklı sektörden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı bir problem yaşandığı tespit edilmiştir. Kısmi olarak etkilenen operasyonlarımızdaki bu sorunun giderilmesi için gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz." ifadelerini kullandı.

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