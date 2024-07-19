Sinan Ateş davasında yeni gelişme! Savcı mütalaasını açıkladı! Yeni duruşma tarihi 30 Eylül...





Duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

Savcı, sanıklar Eray Özyağcı, Vedat Balkaya ve Suat Kurt'un 'müşterek fail' olarak yer aldığını belirterek bu kişilerin Ateş'i 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki Selman Bozkurt'a yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13'er yıldan 20'şer yıla kadar hapsini istedi.