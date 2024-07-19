Sinan Ateş davasında yeni gelişme! Savcı mütalaasını açıkladı! Yeni duruşma tarihi 30 Eylül...
Sinan Ateş davasında savcı mütalaasını açıklarken 3 sanığa beraat isterken duruşma 30 Eylül'e ertelendi. Tetikçi Eray Özyağcı, Vedat Balkaya ve Suat Kurt hakkında tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İşte detaylar...
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da öldürülmesine ilişkin davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşma sabah 09.00'da başladı.
Duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU
Savcı, sanıklar Eray Özyağcı, Vedat Balkaya ve Suat Kurt'un 'müşterek fail' olarak yer aldığını belirterek bu kişilerin Ateş'i 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki Selman Bozkurt'a yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13'er yıldan 20'şer yıla kadar hapsini istedi.
Özyağcı'nın ayrıca 'ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak' 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi. Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş hakkında 'suça azmettiren' olarak 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
3 SANIK İÇİN BERAAT TALEBİ
Savcı, 3 sanık için de beraat talep etti. Duruşma, sanıkların esas hakkında savunma yapmaları için 30 Eylül tarihine ertelendi.
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