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Küresel yazılım kaosu ATM'leri de vurdu!

ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 13:06
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Küresel yazılım kaosu ATM’leri de vurdu!

Küresel çapta yaşanan yazılım sıkıntı ATM'leri de etkiledi. İstanbul'da işlem yapmak için ATM'lere giden vatandaşlar, elleri boş dönünce büyük şok yaşadı.

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