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15 Temmuz 2016'da A Haber ekranlarında tarihi yayın! Başkan Erdoğan'dan millete çağrı: Biz ölümüne! Yeter ki siz dik durun...

ahaber.com.tr
Giriş: 15.07.2024 09:21 Güncelleme: 15.07.2024 09:31
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15 Temmuz 2016’da A Haber ekranlarında tarihi yayın! Başkan Erdoğan’dan millete çağrı: Biz ölümüne! Yeter ki siz dik durun...

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu asker kıyafetli teröristlerin 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmeye çalıştığı darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. 251 şehit verdiğimiz geceye ilişkin akıllarda Başkan Erdoğan'ın A Haber ekranlarına bağlanarak yaptığı konuşma damga vurdu. O gece ülkenin bekasının tehlike altında olduğu anlarda büyük bir yayın başarısına imza atan A Haber'e konuşan Erdoğan saat Türk milletine çağrı yapıp korsan bildirilere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Başkan Erdoğan ayrıca ekranlardan milyonlara "Biz ölümüne! Yeter ki siz dik durun!" mesajını verdi. İşte detaylar...

Kurulduğu günden beri, "devletin kılcal damarlarına" sızmak için her türlü yolu mubah gören Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), "cemaat" kisvesi altında yaptığı hukuksuzluklar deşifre olunca 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde bulundu.

MİLLET İSTİKLALİNE VE İSTİKBALİNE SAHİP ÇIKTI

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi tarihte eşine az rastlanacak direniş örneği sergileyen Türk milleti, ülkenin istiklaline ve istikbaline bir kez daha sahip çıktı.

MİLLETE DAVET

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, darbe girişiminin seyrini değiştiren tarihi konuşmasını yaptı ve "Milletimizi meydanlara davet ediyorum." çağrısında bulundu.

MİLYONLAR BAYRAĞINA SAHİP ÇIKTI

Erdoğan'ın bu çağrısı millette karşılık bulurken, milyonlarca vatandaş sokaklara dökülüp bayrağına ve demokrasisine sahip çıktı.

A HABER EKRANLARINDAKİ KONUŞMASI DAMGA VURDU

Darbe girişiminin yaşandığı geceye Başkan Erdoğan'ın Berat Albayrak ile birlikte saat 00.35'te A Haber ekranlarına bağlanarak yaptığı konuşma damga vurdu.

KISITLI İMKANLARA RAĞMEN YAYIN BAŞARISI

A Haber Televizyonu ise o hain gecede elindeki tüm imkanlarını seferber ederek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı o ilk konuşmasını kısıtlı imkanlarla canlı yayında ekranlara getirdi.

Ülkenin bekasının tehlikede olduğu anlarda kaybedilecek zamanın olmadığı için Başkan Erdoğan'ın yaptığı o konuşmayı cep telefonundan aktararak canlı yayında ekranlara taşıdı.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

"TEDBİRLERİMİZİ ALDIK"

Bu akşama doğru silahlı grubumuzun içindeki bir grup azınlığın maalesef bir ayaklanma hareketi karşısında ülkemizin değişik yerlerinde sıkıntı meydana geldi. Teröre karşı da şu anda ciddi bir tedbir alınmış vaziyette. Tüm ekibimizle şu an bir çalışma içindeyiz.

YARGIYA ÇAĞRI: SÜRECİ BAŞLATIN

Bu ülke parlamenter sisteme inanmış bir ülkedir. Dolayısıyla ben de bu ülkede başkomutanım. Başkomutan olarak Cumhur'un yüzde 52 oyla seçmiş olduğu bir cumhurbaşkanı olarak böyle bir adımın atılmasını ben duymuş değilim. Komutan arkadaşlarımızla bugüne kadar bu işi güçlenerek getirdik. Silahlı kuvvetlerin imkanları milletin imkanlarıyla elde edildi.

Milletin silahıyla milleti vurmak ancak bir üst aklın ancak bu paralel yapının yapacağı bir iştir. Bunlar bu ülkeye ele geçireceğini sanıyor. Bu ülkede milletten daha güçlü olanı yok. Tüm milletimizi meydanlara ve havalimanlarımıza davet ediyorum. Yargıya da haber veriyorum. Adımlar hemen atılmalı ve süreç başlatılmalı.

BİZ ÖLÜMÜNE! SİZ DE DİK DURUN

Korsan bildirilere kesin olarak milletimiz inanmasın. Bunlara prim vermesinler. Milletimiz bizim açıklamalarımızı takip etsin. Bu olaylar Ankara ve İstanbul ağırlıklı gözüküyor ama her şeyi aşacağız. Biz ölümüne siz dik durun yeter ki.

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