15 Temmuz 2016’da A Haber ekranlarında tarihi yayın! Başkan Erdoğan’dan millete çağrı: Biz ölümüne! Yeter ki siz dik durun...

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

"TEDBİRLERİMİZİ ALDIK"

Bu akşama doğru silahlı grubumuzun içindeki bir grup azınlığın maalesef bir ayaklanma hareketi karşısında ülkemizin değişik yerlerinde sıkıntı meydana geldi. Teröre karşı da şu anda ciddi bir tedbir alınmış vaziyette. Tüm ekibimizle şu an bir çalışma içindeyiz.

YARGIYA ÇAĞRI: SÜRECİ BAŞLATIN

Bu ülke parlamenter sisteme inanmış bir ülkedir. Dolayısıyla ben de bu ülkede başkomutanım. Başkomutan olarak Cumhur'un yüzde 52 oyla seçmiş olduğu bir cumhurbaşkanı olarak böyle bir adımın atılmasını ben duymuş değilim. Komutan arkadaşlarımızla bugüne kadar bu işi güçlenerek getirdik. Silahlı kuvvetlerin imkanları milletin imkanlarıyla elde edildi.

Milletin silahıyla milleti vurmak ancak bir üst aklın ancak bu paralel yapının yapacağı bir iştir. Bunlar bu ülkeye ele geçireceğini sanıyor. Bu ülkede milletten daha güçlü olanı yok. Tüm milletimizi meydanlara ve havalimanlarımıza davet ediyorum. Yargıya da haber veriyorum. Adımlar hemen atılmalı ve süreç başlatılmalı.