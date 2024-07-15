15 Temmuz 2024, Pazartesi
Hainleri tek başına durduran şehit Ömer Halisdemir 15 Temmuz'da tarihin seyrini değiştirdi
15 Temmuz ihanet kalkışmasında Ömer Halisdemir darbeci Semih Terzi'yi başından vurarak FETÖ'cü alçaklara en büyük darbeyi indirdi. Kalkışmanın engellenmesinde büyük rol oynayan kahraman asker ihanetin silahını tutan katiller tarafından şehit edildi. Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, 'Milletin Zaferi'nin yıldönümünde tarihin seyrini değiştiren kahraman Ömer Halisdemir'in köyüne gitti.
Giriş: 15.07.2024 07:33 Güncelleme: 15.07.2024 07:34
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