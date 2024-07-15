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Hainleri tek başına durduran şehit Ömer Halisdemir 15 Temmuz'da tarihin seyrini değiştirdi

15 Temmuz ihanet kalkışmasında Ömer Halisdemir darbeci Semih Terzi'yi başından vurarak FETÖ'cü alçaklara en büyük darbeyi indirdi. Kalkışmanın engellenmesinde büyük rol oynayan kahraman asker ihanetin silahını tutan katiller tarafından şehit edildi. Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, 'Milletin Zaferi'nin yıldönümünde tarihin seyrini değiştiren kahraman Ömer Halisdemir'in köyüne gitti.

ahaber.com.tr
Giriş: 15.07.2024 07:33 Güncelleme: 15.07.2024 07:34
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Hainleri tek başına durduran şehit Ömer Halisdemir 15 Temmuz’da tarihin seyrini değiştirdi

Hain darbe girişimin seyrini/kaderini değiştiren kahraman... 15 Temmuz'un simge ismi... Yiğit... Şehit... Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir... Rahmetle anıyoruz. Niğde... Bor ilçesi... Çukurkuyu beldesi... Şehidin memleketi. Her yıl mezarını ziyaret ediyoruz... Toprağını suluyoruz.

Ruhuna Fatiha'lar yolluyoruz. Şehidim... Rahat uyu... Adın, gönüllerde... Türkiye'nin her yerinde... Bulvarlarda... Caddelerde... Sokaklarda... Okullarda... Üniversitede... Manşetlerde yaşıyor.

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Hainleri tek başına durduran şehit Ömer Halisdemir 15 Temmuz’da tarihin seyrini değiştirdi

ADI YAŞATILIYOR

Doğan Halisdemir... Şehidin ağabeyi.
Ahmet Halisdemir... Şehidin akrabası... Çukurkuyu Belediye Başkanı.

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Hainleri tek başına durduran şehit Ömer Halisdemir 15 Temmuz’da tarihin seyrini değiştirdi

Dolaşıyoruz. Nereye baksak Ömer Halisdemir'i görüyoruz:
Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı.
Şehit Ömer Halisdemir Lisesi.

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Hainleri tek başına durduran şehit Ömer Halisdemir 15 Temmuz’da tarihin seyrini değiştirdi

Şehit Ömer Halisdemir Parkı.
Şehit Ömer Halisdemir Aile Sağlık Merkezi. Bitmedi... Fazlası var... Hangi birini yazalım? Şehidimiz toprağın altında yatıyor... Ama... Hemşerileri... Her gün... Onunla yatıp, kalkıyorlar.

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Hainleri tek başına durduran şehit Ömer Halisdemir 15 Temmuz’da tarihin seyrini değiştirdi

HEMŞERİ VEFASI

Geçtiğimiz yıllarda, Çukurkuyu Belediye Meclisi oybirliği ile bir karar almıştı. Beni, "Fahri hemşeri" olarak kabul etmişti... Yazmıştım. Şimdi... Belediye Meclisi, yine oybirliği ile bir karar daha almış.