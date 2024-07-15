Hainleri tek başına durduran şehit Ömer Halisdemir 15 Temmuz’da tarihin seyrini değiştirdi

HEMŞERİ VEFASI



Geçtiğimiz yıllarda, Çukurkuyu Belediye Meclisi oybirliği ile bir karar almıştı. Beni, "Fahri hemşeri" olarak kabul etmişti... Yazmıştım. Şimdi... Belediye Meclisi, yine oybirliği ile bir karar daha almış.