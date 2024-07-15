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Aliyev'den Başkan Erdoğan'a 15 Temmuz mektubu

AA ahaber.com.tr
Giriş: 15.07.2024 10:47
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Aliyev’den Başkan Erdoğan’a 15 Temmuz mektubu

Azerbaycan lideri İlham Aliyev, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümü nedeniyle Başkan Erdoğan'a bir mektup gönderdi. FETÖ'cü alçakların yönettiği darbe girişimini önlemek için canlarını feda eden şehitlerin hatırasını saygı ve hürmetle andığını belirtti.

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