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Vatan size minnettar! 15 Temmuz şehitlerimizin hikayeleri yürekleri dağladı | İşte isim isim direnişin simgesi olan kahramanlarımız ve hikayeleri...

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Türk halkı genci, yaşlısı, kadını, erkeği Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile sokaklara dökülerek liderine, iradesine ve özgürlüğüne canı pahasına sahip çıkarak destan yazdı. Hain darbe girişiminde 253 canımız şehit edilirken 2 bin 700'den fazla kişi de gazi oldu. Türkiye, sekiz yıl önce bugün insanlık tarihinin en alçak ihanet girişimini hafızalara kazımaya devam ederken bizler ahaber.com.tr olarak kahramanlarımızın gururla okuyacağınız hikayelerini sizler için derledik. İşte isim isim direnişin simgesi haline gelen o kahramanlarımızın hikayeleri....

ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 20:23 Güncelleme: 14.07.2024 21:16
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Unutmadık, unutturmayacağız! 15 Temmuz şehitlerinin hikayeleri yürekleri dağladı | İşte isim isim direnişin simgesi o kahramanlarımız

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti.

  • 2
  • 253
Unutmadık, unutturmayacağız! 15 Temmuz şehitlerinin hikayeleri yürekleri dağladı | İşte isim isim direnişin simgesi o kahramanlarımız

Türk demokrasisini hedef alan bu hain girişim, Türk halkının demokrasiyi ve seçilmiş iradeyi korumak için gösterdiği destansı direnişle geri püskürtüldü.

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  • 253
Unutmadık, unutturmayacağız! 15 Temmuz şehitlerinin hikayeleri yürekleri dağladı | İşte isim isim direnişin simgesi o kahramanlarımız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa dökülen binlerce kişi vatan millet aşkıyla meydanlara çıkıp FETÖ askerlerine ve tanklara karşı canını siper etti.

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Unutmadık, unutturmayacağız! 15 Temmuz şehitlerinin hikayeleri yürekleri dağladı | İşte isim isim direnişin simgesi o kahramanlarımız

Hain darbede 253 canımız şehit edilirken 2 bin 700'den fazla kişi de gazi oldu. Türkiye, sekiz yıl önce bugün insanlık tarihinin en alçak ihanet girişimini hafızalara kazımaya devam ederken bizler ahaber.com.tr olarak kahramanlarımızın gururla okuyacağınız hikayelerini sizler için derledik. İşte o hikayeler...

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  • 253
Unutmadık, unutturmayacağız! 15 Temmuz şehitlerinin hikayeleri yürekleri dağladı | İşte isim isim direnişin simgesi o kahramanlarımız

ÖMER HALİSDEMİR

Şehadet emrini kahramanca gözünü kırpmadan yerine getirdi, darbeci hainlerin kurşunlarıyla şehit düştü. Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir, evli ve iki çocuk babasıydı. Özel Kuvvetler askeri Ömer Halisdemir, yurt içi ve yurt dışında birçok görevde yer aldı. 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı paşanın, darbeci generali "vur" emrini yerine getirerek darbe girişiminin engellenmesinde büyük rol oynadı. Şehit Astsubay Ömer Halisdemir, Özel Kuvvetler Komutanlığı'na yanındaki korumalarıyla birlikte girerken darbeci generali vurarak öldürdü. Darbeci hainler tarafından 30 kurşunla şehit edildi. Kahraman asker Ömer Halisdemir'in cenazesi Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu kasabasında son yolculuğuna uğurlandı.