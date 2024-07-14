Vatan size minnettar! 15 Temmuz şehitlerimizin hikayeleri yürekleri dağladı | İşte isim isim direnişin simgesi olan kahramanlarımız ve hikayeleri...

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Türk halkı genci, yaşlısı, kadını, erkeği Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile sokaklara dökülerek liderine, iradesine ve özgürlüğüne canı pahasına sahip çıkarak destan yazdı. Hain darbe girişiminde 253 canımız şehit edilirken 2 bin 700'den fazla kişi de gazi oldu. Türkiye, sekiz yıl önce bugün insanlık tarihinin en alçak ihanet girişimini hafızalara kazımaya devam ederken bizler ahaber.com.tr olarak kahramanlarımızın gururla okuyacağınız hikayelerini sizler için derledik. İşte isim isim direnişin simgesi haline gelen o kahramanlarımızın hikayeleri....