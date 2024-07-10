Kayseri'deki Suriyeli provokasyonunda PKK ve FETÖ izi
Son dakika haberine göre Kayseri'de Suriyelilerle ilgili yaşanan provokatif olaylarda terör izine rastlandı. Güvenlik kaynaklarından gelen bilgilere göre provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımda bulunan bazı hesapların PKK/KCK, bazılarının ise FETÖ/PDY ile müzahiri olduğu tespit edildi. A Haber Ankara Haber Müdürü Muhammed Emin Karadağ detayları canlı yayında aktardı.
Kayseri'de Suriyeli bir kişinin Suriyeli bir çocuğa tecavüz etmesi ile çıkan olayları provoke eden sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda provokatif ve dezenformasyon paylaşımda bulunan hesapların bazılarının PKK/KCK, bazılarının FETÖ/PDY müzahiri, bunların yanı sıra Amerika ve Almanya bağlantılı şahısların da bulunduğu ortaya çıktı.
TÜRK DÜŞMANLARI TEK TEK TESPİT EDİLDİ
Kayseri'den sonra Hatay, Gaziantep, Konya, Bursa ve İstanbul başta olmak üzere 22 ilde devam eden, Suriye'nin kuzeyinde Türk güçlerinin kontrolü altındaki bölgelerde halkın gerilmesine katkı sağlayan Türkiye düşmanı unsurlar bir bir tespit edildi. Sosyal medya üzerinden huzuru bozmaya yönelik hareket eden bu unsurların terör örgütleri ile bağlantıları da ifşa oldu.
TEK MERKEZDEN YÖNETİLİYORLAR
Bu kapsamda, sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan hesapların bağımsız olarak hareket etmedikleri, provokatif eylemlerin artmasını sağlayan bu hesapların bağlı oldukları örgütlerce maşa olarak kullanıldığı, terör örgütlerinin de Türkiye karşıtı hareketlerde başka dış odaklar tarafından yönetildiği değerlendirilmiştir.
AMAÇ İÇ KARIŞIKLIK YARATMAK
Terör örgütleri ve hasım odaklarca, en küçük olayın sosyal medya aracılığı ile halkı provoke ederek iç huzuru kaçırmaya yönelik kullanıldığı tespit edildi. İnsanlar arasında kin ve nefret duyguları oluşturarak, ülkede kargaşa ortamı yaratmak hedefi doğrultusunda terör örgütlerinin aparat olarak kullanıldığı değerlendirmesi yapıldı.
A HABER CANLI YAYININDA DETAYLARI AÇIKLADI
A Haber Ankara Haber Müdürü Muhammed Emin Karadağ, canlı yayında detayları aktardı. Karadağ, "Kayseri'de başlayıp Suriye'de de etkisini gösteren olaylarla ilgili yeni perde arkası bilgiler çıkmaya devam ediyor. Güvenlik kaynaklarından aldığımız bilgilere göre Kayseri'deki olaylarda hem PKK/PYD izi hem de FETÖ izine rastlandı." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Avrupa'da Yan Yana Klozetler: Gizem Çözüldü! Neden 2 Klozet Kullanıyorlar?
- Dünyanın en güçlü donanmaları belirlendi: Türkiye 82 ülkeyi ezip geçti
- Deneyenlerin sadece %1'i başarabiliyor! Zorlu zeka testinde gizli kemiği 5 saniyede bulabilir misin?
- Padişahların Gizli Tarihi: Bildiklerinizin Ötesine Geçin! Kanuni ve Fatih de Resimlerde!
- ÖGG 109. Dönem sınav sonuç tarihi 2024 | EGM Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- YKS sonuçlarına GERİ SAYIM BAŞLADI! ÖSYM tarihi duyurdu: 2024 YKS (AYT-TYT-YDT) sonuçları erken açıklanır mı?
- 47 48 49 50 yaşa tam isabet erken emeklilik hesaplandı! 1999 2001 2003 2008 SGK girişi olana güncel tablo
- Beşiktaş’a yılın çalımı: Tamam demişken… Fenerbahçe’ye Batshuayi'yi unutturacak!
- SSK, Bağ-Kur'luya müjde sabah 07.00'de geldi! 18.600 TL'lik mest edecek ek kazanç: Kök maaşı 10.000 TL olana...
- YÖKDİL/2 geç başvuru ekranı 2024 | YÖKDİL 2 geç başvuruları başladı mı, ne zaman? Başvuru ücreti ne kadar?
- LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS yerleştirme sonuçları hangi tarihte belli olacak? MEB LGS takvimi...
- Okullar ne zaman açılacak? 2024-2025 eğitim öğretim yılı hangi tarihte başlayacak? İşte MEB'den eylül takvimi...