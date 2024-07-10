Kayseri’deki Suriyeli provokasyonunda PKK ve FETÖ izi

AMAÇ İÇ KARIŞIKLIK YARATMAK

Terör örgütleri ve hasım odaklarca, en küçük olayın sosyal medya aracılığı ile halkı provoke ederek iç huzuru kaçırmaya yönelik kullanıldığı tespit edildi. İnsanlar arasında kin ve nefret duyguları oluşturarak, ülkede kargaşa ortamı yaratmak hedefi doğrultusunda terör örgütlerinin aparat olarak kullanıldığı değerlendirmesi yapıldı.

A HABER CANLI YAYININDA DETAYLARI AÇIKLADI

A Haber Ankara Haber Müdürü Muhammed Emin Karadağ, canlı yayında detayları aktardı. Karadağ, "Kayseri'de başlayıp Suriye'de de etkisini gösteren olaylarla ilgili yeni perde arkası bilgiler çıkmaya devam ediyor. Güvenlik kaynaklarından aldığımız bilgilere göre Kayseri'deki olaylarda hem PKK/PYD izi hem de FETÖ izine rastlandı." ifadelerini kullandı.