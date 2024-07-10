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Kayseri'deki Suriyeli provokasyonunda PKK ve FETÖ izi

ahaber.com.tr Muhammed Emin Karadağ Muhammed Emin Karadağ
Giriş: 10.07.2024 16:21 Güncelleme: 10.07.2024 16:41
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Kayseri’deki Suriyeli provokasyonunda PKK ve FETÖ izi

Son dakika haberine göre Kayseri'de Suriyelilerle ilgili yaşanan provokatif olaylarda terör izine rastlandı. Güvenlik kaynaklarından gelen bilgilere göre provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımda bulunan bazı hesapların PKK/KCK, bazılarının ise FETÖ/PDY ile müzahiri olduğu tespit edildi. A Haber Ankara Haber Müdürü Muhammed Emin Karadağ detayları canlı yayında aktardı.

Kayseri'de Suriyeli bir kişinin Suriyeli bir çocuğa tecavüz etmesi ile çıkan olayları provoke eden sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda provokatif ve dezenformasyon paylaşımda bulunan hesapların bazılarının PKK/KCK, bazılarının FETÖ/PDY müzahiri, bunların yanı sıra Amerika ve Almanya bağlantılı şahısların da bulunduğu ortaya çıktı.



TÜRK DÜŞMANLARI TEK TEK TESPİT EDİLDİ
Kayseri'den sonra Hatay, Gaziantep, Konya, Bursa ve İstanbul başta olmak üzere 22 ilde devam eden, Suriye'nin kuzeyinde Türk güçlerinin kontrolü altındaki bölgelerde halkın gerilmesine katkı sağlayan Türkiye düşmanı unsurlar bir bir tespit edildi. Sosyal medya üzerinden huzuru bozmaya yönelik hareket eden bu unsurların terör örgütleri ile bağlantıları da ifşa oldu.

TEK MERKEZDEN YÖNETİLİYORLAR
Bu kapsamda, sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan hesapların bağımsız olarak hareket etmedikleri, provokatif eylemlerin artmasını sağlayan bu hesapların bağlı oldukları örgütlerce maşa olarak kullanıldığı, terör örgütlerinin de Türkiye karşıtı hareketlerde başka dış odaklar tarafından yönetildiği değerlendirilmiştir.

AMAÇ İÇ KARIŞIKLIK YARATMAK
Terör örgütleri ve hasım odaklarca, en küçük olayın sosyal medya aracılığı ile halkı provoke ederek iç huzuru kaçırmaya yönelik kullanıldığı tespit edildi. İnsanlar arasında kin ve nefret duyguları oluşturarak, ülkede kargaşa ortamı yaratmak hedefi doğrultusunda terör örgütlerinin aparat olarak kullanıldığı değerlendirmesi yapıldı.

A HABER CANLI YAYININDA DETAYLARI AÇIKLADI
A Haber Ankara Haber Müdürü Muhammed Emin Karadağ, canlı yayında detayları aktardı. Karadağ, "Kayseri'de başlayıp Suriye'de de etkisini gösteren olaylarla ilgili yeni perde arkası bilgiler çıkmaya devam ediyor. Güvenlik kaynaklarından aldığımız bilgilere göre Kayseri'deki olaylarda hem PKK/PYD izi hem de FETÖ izine rastlandı." ifadelerini kullandı.

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