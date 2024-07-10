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AK Parti'nin olağan kongre süreci başlıyor! Tarih belli oldu

AA
Giriş: 10.07.2024 15:50
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AK Parti’nin olağan kongre süreci başlıyor! Tarih belli oldu

AK Parti'nin olağan kongre sürecinin 2024'ün sonbahar aylarında başlayacağı öğrenildi. Parti yetkililerinin verdiği bilgiye göre büyük kongre ise 2025'te yapılacak.

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