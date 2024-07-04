Kayseri'deki sokak provokasyonunda MOSSAD ve FETÖ izi! Gözaltına alınan 10 şahıs tutuklandı
Kayseri'de Suriyeli bir şahsın, amcasının kızı olan 7 yaşındaki kız çocuğunu taciz etmesinin ardından sokaklar karışmıştı. Vatandaşlar duruma tepki gösterirken sapık gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuğu koruma altına alırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaşanan olaylarda 67 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarla 'halkı yanıltıcı bilgi' yayan ve izinsiz toplanan şahıslara yönelik yürütülen çalışma neticesinde İstanbul'da gözaltına alınan şahıslardan 10'u tutuklandı.
Türkiye'nin gündemi Kayseri'de yaşanan cinsel istismar olayıydı. Suriyeli bir erkeğin dükkanda 7 yaşındaki Suriyeli kız çocuğunu taciz ettiği iddiası üzerine bölgede gerilim tırmandı.
Mahallede toplanan vatandaşlar olaya tepki gösterirken polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri almıştı.
KAYSERİ VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI
Çıkan olayların ardından Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Danişmentgazi Mahallesi'nde Suriye uyruklu bir şahsın küçük yaştaki Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde emniyet birimlerimizce şahıs gözaltına alınmış olup çocuğumuz ise birimlerimizce koruma altına alınmıştır" ifadeleri yer aldı.
Açıklamada ayrıca "Konu tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup vatandaşlarımızı itidalli davranarak resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricinde herhangi bir eylemin içinde olmamaları hususunda kamuoyuna saygıyla sunulur" ifadeleri kullanılmıştı.
MOSSAD ANINDA DÜĞMEYE BASTI
İstismar olayının üzerine sosyal medyada MOSSAD kontrolündeki hesaplar düğmeye bastı. Kayseri'de Suriyeliler üzerinden provokasyon yapmak isteyen hesaplar Türkiye karşıtı paylaşımlar yaptı. MOSSAD kontrolündeki hesaplardan yaşanan olaylara atıfta bulunularak, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın istifası isteniyor" ifadeleri kullanılmıştı.
FETÖ DE DEVREDE
Gerilim sonrası provokasyon içeren paylaşımlar yapan FETÖ'cü Emre Uslu ise Sinan Ateş davası öncesi bir elin milliyetçiliğin merkezi Kayseri sokaklarını ateşe verdiğini yazdı.
HALKI GALEYANA GETİRMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİLER
Öte yandan X'te sohbet odalarında FETÖ'cüler halkı galeyana getirmek için sohbet odaları açtı.
"FETÖ'CÜ HAİN SANA BURADAN EKMEK ÇIKMAZ"
FETÖ'Cü Emre Uslu'nun "Kayseri'den son aldığım bilgileri ileteyim. Kayseri'deki bütün ülkü ocaklarındakileri gençler Eskişehir bağları bölgesine gelmişler İkiye ayrılmışlar bir kısmı yolları kapatmış kimse geçmesin diye diğer grup ise yakıp yıkıyorlar" paylaşımına ise MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy cevap verdi.
İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINAN ŞAHISLARDAN 10'U TUTUKLANDI
Sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarla 'halkı yanıltıcı bilgi' yayan ve izinsiz toplanan şahıslara yönelik yürütülen çalışma neticesinde İstanbul'da gözaltına alınan şahıslardan 10'u tutuklandı.
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