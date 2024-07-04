Kayseri’deki sokak provokasyonunda MOSSAD ve FETÖ izi! Gözaltına alınan 10 şahıs tutuklandı

"FETÖ'CÜ HAİN SANA BURADAN EKMEK ÇIKMAZ"

FETÖ'Cü Emre Uslu'nun "Kayseri'den son aldığım bilgileri ileteyim. Kayseri'deki bütün ülkü ocaklarındakileri gençler Eskişehir bağları bölgesine gelmişler İkiye ayrılmışlar bir kısmı yolları kapatmış kimse geçmesin diye diğer grup ise yakıp yıkıyorlar" paylaşımına ise MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy cevap verdi.

İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINAN ŞAHISLARDAN 10'U TUTUKLANDI

Sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarla 'halkı yanıltıcı bilgi' yayan ve izinsiz toplanan şahıslara yönelik yürütülen çalışma neticesinde İstanbul'da gözaltına alınan şahıslardan 10'u tutuklandı.