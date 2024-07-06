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Yeniden ihya ve inşa! Deprem bölgesi yeniden ayaklanıyor! Bakan Murat Kurum tarih verdi: 200 bin konutu teslim edeceğiz

ahaber.com.tr
Giriş: 06.07.2024 18:04
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Yeniden ihya ve inşa! Deprem bölgesi yeniden ayaklanıyor! Bakan Murat Kurum tarih verdi: 200 bin konutu teslim edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hedeflerinin yıl sonuna kadar 200 bin konutu ve ardından da etap etap afette zarar görmüş tüm konutları şehrin ihtiyaçlarını gözeterek yapıp teslim etmek olduğunu söyledi. Öte yandan Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Kurum, bir gazetecinin raylı sistemlerle alakalı sorusuna, Kahramanmaraş'ta bir çalışma başlatıldığını, yakın zamanda Başkan Erdoğan'ın konuyla ilgili bir müjdeyi paylaşacağını dile getirdi.

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