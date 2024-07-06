İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yarın Şişli'de gerçekleşecek olan "Bizim Sokak Etkinliği" sebebiyle 15.00 ile 19.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu.