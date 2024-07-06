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İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 06.07.2024 19:18 Güncelleme: 06.07.2024 19:18
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İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

Yarın İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada kapatılacak yollar ve belirli güzergahlar duyuruldu. İşte detaylar...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yarın Şişli'de gerçekleşecek olan "Bizim Sokak Etkinliği" sebebiyle 15.00 ile 19.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu.

İŞTE ALTERNATİF YOLLAR

Açıklamada kapatılacak yollar Yayla Mahallesi Talimhane Sokak-Koranti Sokak arası, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Gürsel Sokak-Kuruçay Caddesi arası, Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak-Şahap Sokak arası ve İnönü Mahallesi Papa Roncalli Sokak-Cebel Sokak-Satırcı Sokak olarak belirtildi. Alternatif güzergahlar ise Ecza Sokak, Yay Meydanı Caddesi, Sebahattin Delice Sokak, Fevzi Çakmak Caddesi, Ercan Sokak, Çamözü Sokak, Şahap Sokak, Savaş Sokak, Çobanlıoğlu Sokak, Seymen Sokak, Baruthane Caddesi, Babil Sokak ve Harbiye Çayırı Sokak, Cebel Topu Sokak olarak duyuruldu.

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