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Terör örgütü PKK'lı teröristlerden kanlı plan! Köyleri patlayıcılarla tuzaklamışlar | Kahraman Mehmetçik alçak planı bertaraf etti

ahaber.com.tr
Giriş: 06.07.2024 17:38 Güncelleme: 06.07.2024 18:16
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Terör örgütü PKK’lı teröristlerden kanlı plan! Köyleri patlayıcılarla tuzaklamışlar | Kahraman Mehmetçik alçak planı bertaraf etti

Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. PKK'ya nefes aldırmayan Kahraman Mehmetçik, Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını havaya uçurarak sivillerin hayatını tehlikeye atan PKK'lı teröristlerin operasyon bölgelerinin etrafındaki boşaltılmış köyleri patlayıcılarla tuzakladığını ortaya çıkardı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Dergele ve Miska köylerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirildiğini, 2 PKK'lı teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İşte detaylar...

Kahraman Mehmetçik, terör örgütü PKK'ya ağır darbe vererek inlerine girmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan süren operasyonlara ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını havaya uçurarak sivillerin hayatını tehlikeye atan PKK'lı teröristlerin operasyon bölgelerinin etrafındaki boşaltılmış köyleri patlayıcılarla tuzakladığı ortaya çıktı.

MSB'NİN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE: Kaçacak yeri kalmayan PKK'lı teröristler, Irak'ın kuzeyinde işgal ettikleri köylerde gizlenmek için ormanları ateşe vermiş, hatta Dergele köyünü tamamen yakmıştı. Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını havaya uçurarak masum sivillerin hayatını tehlikeye atan teröristlerin operasyon bölgelerinin etrafındaki boşaltılmış köyleri patlayıcılarla tuzakladığı ortaya çıktı. Dergele köyünde, komandolarımız tarafından bir sehpa üzerinde iki namlulu ÇNRA lançer sistemi bulundu. Söz konusu lançer sisteminin tuzaklandığı belirlenirken, METİ timlerimiz düzeneği başarılı şekilde imha etti. Kahraman komandolarımız Dergele ve Miska köylerinde teröristlerin masum sivillerden gasp ettiği evlerde arama-tarama faaliyetlerine titizlikle devam ediyor.

Arama sırasında sivil halkın meskûn mahalline girmeyen komandolarımız, halkın bahçe ve mülklerine zarar vermemek için azami hassasiyet gösteriyor. Teröristler tarafından tuzaklanan evlerdeki patlayıcılar ise büyük bir dikkatle temizleniyor. Teröristlerin diğer köylerde de masum sivilleri kalkan yaparak evlerini ve bahçelerini patlayıcılarla tuzakladığı tespit edildi. Dergele köyünde yapılan arama ve taramada çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirilirken, Dergele ve Miska köyleri arasında 2 PKK'lı terörist de silahlarıyla etkisiz hâle getirildi.



Bölgede ele geçirilen, silah, mühimmat ve teçhizatlar şöyle:

2 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet termal dürbünü, 10 adet şarjörü, 109 adet mühimmatı, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, termal dürbünü, 12 adet şarjörü, 89 adet mühimmatı, 1 adet Çek VZ 58 tüfeği, 1 adet hafif makineli tüfek, 10 adet el bombası, 97 adet şerit üzerinde 7,62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, Çok miktarda 5,56 mm silah mühimmatı, 3 adet tabanca şarjörü, EYP yapımında kullanılan malzemeler, 3 adet termal silah dürbünü, 2 adet el dürbünü, 1 adet silah dürbünü, 1 adet gündüz görüş dürbünü, 7 adet Yaesu el telsizi ve çok sayıda muhtelif malzeme.

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