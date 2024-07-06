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Terör örgütü PKK'lı teröristlerden kanlı plan! Köyleri patlayıcılarla tuzaklamışlar | Kahraman Mehmetçik alçak planı bertaraf etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.07.2024 17:49
Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. PKK'ya nefes aldırmayan Kahraman Mehmetçik, Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını havaya uçurarak sivillerin hayatını tehlikeye atan PKK'lı teröristlerin operasyon bölgelerinin etrafındaki boşaltılmış köyleri patlayıcılarla tuzakladığını ortaya çıkardı. MSB'den yapılan açıklamada, "Dergele köyünde yapılan arama ve taramada çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirilirken, Dergele ve Miska köyleri arasında 2 PKK’lı terörist de silahlarıyla etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...
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