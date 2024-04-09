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Irak'ta hava harekatı! MSB duyurdu: 4 terörist öldürüldü

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.04.2024 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
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Irak’ta hava harekatı! MSB duyurdu: 4 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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