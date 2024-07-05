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16 ilde DEAŞ'a operasyon! Çok sayıda gözaltı

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş: 05.07.2024 07:57 Güncelleme: 05.07.2024 08:16
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16 ilde DEAŞ’a operasyon! Çok sayıda gözaltı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-48' operasyonlarında 45 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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