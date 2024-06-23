Seçil Erzan tazminatının peşine düştü! Bankadan kıdem ve ihbar talep etti

Yüksek kar getirili özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın yargılanması devam ediyor. Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu olan ve hakkında 295 yıla kadar hapis istenen Erzan, son olarak çalıştığı bankadan 2000 - 2023 tarihleri arasındaki kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesini talep etti.

ahaber.com.tr Giriş: 23.06.2024 12:39 Güncelleme: 23.06.2024 12:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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