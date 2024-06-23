23 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Seçil Erzan tazminatının peşine düştü! Bankadan kıdem ve ihbar talep etti

Yüksek kar getirili özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın yargılanması devam ediyor. Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu olan ve hakkında 295 yıla kadar hapis istenen Erzan, son olarak çalıştığı bankadan 2000 - 2023 tarihleri arasındaki kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesini talep etti.

ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 12:39 Güncelleme: 23.06.2024 12:39
  • 1
  • 11
Seçil Erzan tazminatının peşine düştü! Bankadan kıdem ve ihbar talep etti

Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da aralarında olduğu ve son olarak Fatih Terim'in de müşteki olarak eklendiği 29 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski banka müdürü Seçil Erzan ile diğer 6 sanığın yargılanması sürüyor.

  • 2
  • 11
Seçil Erzan tazminatının peşine düştü! Bankadan kıdem ve ihbar talep etti

"İHBARIMI, KIDEMİMİ ÖDEYİN" DAVASI

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu olan Seçil Erzan, 4857 sayılı İş Kanunu'ndaki süre ve usullere riayet etmeden iş akdini sonlandıran ve 23 yıllık tazminat hakkını vermeyen Denizbank'a dava açacağı öğrenildi.

  • 3
  • 11
Seçil Erzan tazminatının peşine düştü! Bankadan kıdem ve ihbar talep etti

Erzan, avukatı Bülent Aybirdi aracılığıyla Çağlayan'daki Arabuluculuk Merkezi'ne başvurarak Denizbank'ta şube müdürü olarak çalıştığı 25 Ekim 2000 ile 10 Nisan 2023 tarihleri arasındaki kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesini talep etti.

  • 4
  • 11
Seçil Erzan tazminatının peşine düştü! Bankadan kıdem ve ihbar talep etti

Müvekkilinin Denizbank'ın kurduğu tertip ile tutuklatıldığını arabuluculuk başvuru dilekçesinde belirten Bülent Aybirdi, dava şartı başvurularında iki tarafın da ortak arabulucuda anlaşmaları halinde bu başvurularının işleme konulmasını talep etti.

  • 5
  • 11
Seçil Erzan tazminatının peşine düştü! Bankadan kıdem ve ihbar talep etti

Hürriyet'e konuşan Seçil Erzan'ın avukatı Bülent Aybirdi, Erzan'ın 23 yıl çalışıp tek kuruş almadığını öne sürerek "Tarafımızca Seçil Erzan'ın tazminat hakkının alınması için yasal yollara başvuruldu" dedi.