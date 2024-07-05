“Sultanbeyli'de ayaklanma" paylaşımına soruşturma! Bakanlık harekete geçti: Kullanıcı 14 yaşında çocuk çıktı
Kayseri'de yaşanan taciz olayı sonrası provokatörler ülkeyi karıştırmak için her türlü yolu deniyor. Sosyal medyada "Ayaklanış-Türkiye" adlı bir hesabın "Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız” paylaşımı üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma devam ederken hesabın kullanıcısının 14 yaşında bir çocuk olduğu öğrenildi. Çocuk gözaltına alınırken geçici koruma altındaki Suriyelilerin kimlik bilgilerinin paylaştığı da tespit edildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ise "Provokasyonlarına çocukları alet etmek isteyenleri tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz." denildi.
Kayseri'de yaşanan taciz olayı sonrası Türkiye'de provokatörler ortalığı kızıştırmak için sosyal medya üzerinden provokasyon yapmaya çalışıyor. Buna bir örnek de sosyal medyadaki "Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız" paylaşımı oldu.
'AYAKLANMA ÇIKARACAĞIZ' PAYLAŞIMINA GÖZALTI
Provokatör hesap için harekete geçen İçişleri Bakanlığı geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Bakanlık hesap kullanıcısının 14 yaşında bir çocuk olduğunu ve gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, ülkede karışıklık çıkarmak isteyenlerin, provokasyonlarına çocukları alet etmek isteyenlerin yakalanıp adalete teslim edileceğini duyurdu. Konuya ilişkin olarak, İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından yürütülen çalışmalarda; *"Ayaklanış-Türkiye"* rumuzlu bir sosyal medya hesabından Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız" şeklinde paylaşım yapıldığı görülmüştür" denildi.
AYNI HESAPTAN SURİYELİLERİN KİMLİK BİLGİLERİ PAYLAŞILDI
Yapılan incelemede sosyal medya hesabı yöneticisinin 14 yaşındaki bir çocuk olduğunun tespit edildiği ve aynı hesaptan Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin kimlik bilgilerinin paylaşıldığı da anlaşıldığı belirtildi.
GÖZALTINA ALINDI
Gözaltına alınan çocuk hakkında İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından gerekli işlemin yapıldığı vurgulandı. "Ülkemizde karışıklık çıkarmak isteyenleri, provokasyonlarına çocukları alet etmek isteyenleri tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz" mesajı paylaşıldı. Konuya ilişkin soruşturmanın geniş çaplı yürütüldüğü duyuruldu.
SURİYELİLERİN KİMLİK BİLGİLERİNİN SIZDIRILDIĞI İDDİALARINA AÇIKLAMA
Geçici Koruma Kapsamında Bulunan Suriyelilerin Kimlik Bilgilerinin Sızdırıldığı iddialarına ilişkin Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Ülkemizde geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin kimlik bilgilerinin sızdırıldığına ilişkin iddialar hakkında açıklama yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Söz konusu bilgiler incelenmiş ve Göç İdaresi Başkanlığımızdaki güncel bilgilerle uyuşmayan bilgilerin yer aldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle bu verilerin hangi yıllara ait olduğunun, hangi kaynaktan, hangi tarihte alındığının belirlenebilmesi ve kamuoyuna sağlıklı bilgi verilmesi için geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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