“Sultanbeyli'de ayaklanma" paylaşımına soruşturma! Bakanlık harekete geçti: Kullanıcı 14 yaşında çocuk çıktı

SURİYELİLERİN KİMLİK BİLGİLERİNİN SIZDIRILDIĞI İDDİALARINA AÇIKLAMA

Geçici Koruma Kapsamında Bulunan Suriyelilerin Kimlik Bilgilerinin Sızdırıldığı iddialarına ilişkin Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizde geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin kimlik bilgilerinin sızdırıldığına ilişkin iddialar hakkında açıklama yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Söz konusu bilgiler incelenmiş ve Göç İdaresi Başkanlığımızdaki güncel bilgilerle uyuşmayan bilgilerin yer aldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle bu verilerin hangi yıllara ait olduğunun, hangi kaynaktan, hangi tarihte alındığının belirlenebilmesi ve kamuoyuna sağlıklı bilgi verilmesi için geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."