Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yemin etti
Başkan Erdoğan tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Murat Kurum ile Sağlık Bakanlığına atanan Kemal Memişoğlu, bugün TBMM Genel Kurulunda yemin etti. Sağlık Bakanlığı görevini Fahrettin Koca'dan devralan Kemal Memişoğlu, "Hem hasta memnuniyeti hem çalışan memnuniyeti önceliklerimizden, bunu daha da geliştirmek istiyoruz. Bunun yanında özellikle hastalanmadan, koruyucu sağlık ve temel sağlık hizmetlerini de önceleyeceğimizi bilmenizi istiyorum." dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda da devir teslim töreni gerçekleşti. Bakan Kurum "Yeşil alanlarımızı artıracak adımlarımızı da başta Sıfır Atık Projemiz olmak üzere iklim değişikliğine uyum ve koordinasyonda adımlarımızı kararlılıkla atacağız. İnşallah aynı uyumu çok yüksek noktada göstermek üzere çevre konusundaki hassasiyetimizi artırarak devam edeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sağlık Bakanlığına atanan Kemal Memişoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Murat Kurum, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.
Genel Kurulda, gündem dışı konuşmalar ve Grup Başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmelerinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığına Kemal Memişoğlu ile Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Murat Kurum'un atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu.
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Kurum'un, Anayasa hükmü gereği atamadan dolayı milletvekilliğinin düştüğü bilgisi de Genel Kurula verildi.
Meclis Başkanvekili Bozdağ, daha sonra Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ant içmeleri için Genel Kurul Salonuna davet etti.
AK Parti ve MHP milletvekilleri, Kurum ve Memişoğlu'nu, yemin etmeleri sonrası alkışladı.
TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ da Memişoğlu ve Kurum'a, bakanlık görevlerinde başarılar diledi. Bozdağ, daha sonra birleşime ara verdi. Arada, AK Parti ve MHP milletvekilleri ile muhalefet partilerinden bazı milletvekilleri, Memişoğlu ve Kurum'u tebrik etti.
Öte yandan, Kurum'un milletvekilliğinin düşmesi nedeniyle toplam milletvekili sayısı 593'e, AK Parti'nin Meclisteki sandalye sayısı 264'e indi.
TBMM Genel Kurulunda gelecek günlerde Murat Kurum'dan boşalan Çevre Komisyonu üyeliği için AK Parti tarafından bir milletvekili bildirilecek. Ardından komisyonda başkan seçimi yapılacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI'NDA DEVİR-TESLİM
Bakanlıktaki devir teslim töreni, bazı milletvekilleri, bürokratlar ve bakanlık çalışanlarının katılımıyla yapıldı. Törende konuşan Memişoğlu, bu görevi kendisine layık gören Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu. Türkiye'nin özellikle son 22 yılda sağlıkta büyük bir gelişim ve devrim niteliğinde birçok başarıya imza attığını söyleyen Memişoğlu, bunun, özellikle dünyayı sarsan Kovid-19 salgınının başarıyla yönetilmesinde görüldüğünü vurguladı. Bakan Memişoğlu, bunun, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetleri döneminde sağlıktaki dönüşüm adımları, sağlık çalışanlarının bilgisi, özverisi, yeteneği ve alt yapısının kuvvetli olmasıyla sağlandığını kaydetti.
"KORUYUCU VE TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİNİ DE ÖNCELEYECEĞİZ"
Özveriyle çalışan bütün sağlık çalışanlarına teşekkürlerini ileten Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hem hasta memnuniyeti hem çalışan memnuniyeti önceliklerimizden, bunu daha da geliştirmek istiyoruz. Bunun yanında özellikle hastalanmadan, koruyucu sağlık ve temel sağlık hizmetlerini de önceleyeceğimizi bilmenizi istiyorum. Türkiye, bugün sağlık hizmetinde dünyanın sayılı ülkeleri haline gelmiş durumda. Bu sağlık turizmindeki gelişmeyle de dünyanın her tarafından insanlar buraya hizmet almaya, sağlığını bulmaya geliyor. Türkiye'nin artık bundan sonraki en büyük hedeflerinden bir tanesi, sadece sağlık hizmetini sunmak değil, aynı zamanda sağlık bilgisini, teknolojisini üretmek, bu konuda dünyanın lider ülkeleri arasında olmaktır.
Sayın Bakanım, milletimize, devletimize, insanlığa verdiğiniz hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bize devrettiğiniz bu ulvi, kutsal görevi, Allah bize hayırlısıyla, başarıyla, başkasına başka arkadaşlarımıza da vermeyi nasip etsin. Allah bizi milletimize, devletimize, Cumhurbaşkanı'mıza, çalışanlarımıza mahcup etmesin. Elimizden geldiğince gece gündüz çalışacağız, şimdiye kadar olan başarılı sağlık hizmetlerini ve sağlık sektörünün gelişimini çok daha iyi yerlere getirmeye çalışacağız. Bu bir bayrak yarışı, Allah bize bunu nasip etti, Allah'a şükrediyor, herkese saygılarımı sunuyorum."
"İNSANIMIZA KARŞI MESULİYET DUYGUM, ÖMÜR BOYU DEVAM EDECEK"
Koca da bugün yapacağı konuşmayı, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı olarak değil, Dr. Fahrettin Koca olarak yapacağını belirterek, "Ama bu bir veda konuşması değil. İnsanımıza karşı mesuliyet duygum ömür boyu devam edecek. Meclis'te yaptığım yeminle başlayan Sağlık Bakanlığı görevimdeki, 2 bin 183 gün, hayatımın tamamen milletime adanmış günleridir. Güveniyle bu imkanı bana veren Sayın Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı. Fahrettin Koca, 10 Temmuz 2018'de göreve bazı ilkelerle geldiğini, bunlardan birinin, akla ve bilgiye hürmet olduğunu belirterek, "Diğeri, dayanışma ruhuyla çözüme dahil olmak isteyenleri buna dahil etmektir." dedi. Koca, duruşu, düşüncesi her ne olursa olsun, bütün vatandaşları kuşatacak hizmet anlayışını benimsediğini, iletişime açık olmayı de ilke edindiğini aktardı.
Elazığ depremi, Kovid-19 salgını, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır sınavlar verdiklerini ve sağlık sisteminin bu sınavları başarıyla verdiğine inandığını aktaran Koca, şöyle devam etti:
"Şehir Hastanelerimizin 18'i kamu özel işbirliği ile yapılırken, son 6 yılda ihalesi yapılanların tamamını genel bütçe kaynakları ile yaptık. Kamu-özel işbirliğinde yapılan 18 Şehir Hastanemizin, 25 yıllık maksimum fiktif nominal bedeli 322 milyar avroydu. 322 milyar avro olan bu bedeli en çok 27,5 milyar avro ile sınırlandırdık ve böylece Şehir Hastanelerinin bütçeye yük olmasını önledik. Beyaz Reformun adı, uzun süre anılacak bir gelişme olduğuna inanıyorum. Beyaz Reformun sonuçlarıyla, sağlıkta şiddet sorununu, önemli oranda çözdük. Malpraktis sorunu, dünyada eşi olmayan bir şekilde aşıldı."
Sağlık çalışanlarına, daha iyi şartlarda hizmet imkanı sağladıklarnı, özlük haklarında, emekliliklerini de kapsayacak şekilde önemli iyileştirmeler yaptıklarını ifade eden Koca, uzman hekim ihtiyacını büyük bir hızla karşılayacak sistemi kurduklarını anlattı. Fahrettin Koca, "Ben bir emanet devraldım. Çabalarla kıymeti artan ve sahibi millet olan, bu emaneti şimdi size devrediyorum." dedi. Yeni Hıfzıssıhha projesini de ulaştığı noktada devrettiğini söyleyen Koca, Hepatit A, suçiçeği ve kuduz aşıları için teknoloji transferi sürecinin başladığını, 2028'de bağışıklama programındaki tüm aşıların, yerli olarak üretilmesinin hedeflendiğini, Sağlık Vadisi projesinin hayata geçirilmesi sürecine geçildiğini kaydetti.
Sancaktepe'de yapılması planlanan Hücre ve Gen Terapisi Hastanesinin hayat bulmasının milletin büyük bir beklentisi olduğunu, Bakan Memişoğlu'nun bu hassas sorumluluğu bütün gücüyle devralacağına inandığını belirten Koca, yerli solunum cihazı, yerli aşı ve yerli tanı kiti üretimlerinin gerçekleştiğini, sürekli glikoz ölçüm sensörlerinin üretiminin son aşamaya geldiğini, bu projeleri, gönül rahatlığıyla devrettiğini söyledi.
"VEFA BORCUM, ŞÜKRAN DUYGUM, BEN YAŞADIKÇA BAKİ KALACAK İNSANLAR VAR"
Aile Diş Hekimliğinin pilot uygulama olarak başladığını, birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkinliğini artıracak sevk sisteminin yıl sonu uygulamaya konacak şekilde planlandığını ifade eden Koca, şunları kaydetti:
"Uzun bir teşekkür listem var. Bu listede, vefa borcum, şükran duygum, ben yaşadıkça baki kalacak olan insanlar var. En başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız geliyor. Bu listede amirleri olmaktan çok arkadaşları olmayı tercih ettiğim sağlık çalışanlarımız var. Hizmetlerimizi takdir eden veya eksik bulan kendimi her birinin yerine koymaya çalıştığım hastalarımız var. Hatalarımızı dostça, yeri geldiğinde sertçe söyleyenler var. Rehberimiz olan bilim insanlarımız var. Her birine teşekkür ediyorum." Onaylı Randevu Sistemi ile ilk bir ay içinde randevu taleplerinin yüzde 97'sini aynı günde karşılar duruma geldiklerini de bildiren Koca, çözümü, hızla benimseyen halka teşekkürlerini iletti.
Fahrettin Koca, "Görev sürem içinde bakan yardımcılığı yapan arkadaşlarıma, birlikte çalıştığım yöneticilere, emekleri, katkıları sebebiyle teşekkür ediyorum. İki kabinede birlikte görev yaptığımız bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza tekrar teşekkür ediyorum. Bana hayatımın en önemli hizmet yıllarını hediye etmiş oldular. Görevimi, elimden gelen tüm gayreti sarf ederek özenle yaptım ve 2183'üncü gününde tamamlamış oldum. Sayın Bakanım bugün sizin ilk gününüz. Hayırlı olsun." diye konuştu.
Devir teslim sırasında Koca ve Memişoğlu, birbirlerine çiçek takdim etti.
BAKAN KURUM, ÖZHASEKİ'DEN GÖREVİ DEVRALDI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na atanan Murat Kurum, görevi Mehmet Özhaseki'den törenle devraldı. Bakan Kurum, "Yeri geldi Elazığ'ın Kara Murat'ı oldum. Yeri geldi İstanbul'un Murad'ı oldum. Yeri geldi depremde, selde, heyelanda milletimiz için koşturmaya gayret gösterdim. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Bundan sonraki süreçte de yapacağım. Amacım, geçmişte ne yaptıysam yine aynısını aziz milletimiz için yapmak olacaktır" dedi.
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre; görevden affını isteyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin af talebi kabul edilip, yerine Murat Kurum atandı. Kurum için bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda devir teslim töreni düzenlendi. Özhaseki, görevi Bakan Murat Kurum'a devretti.
Murat Kurum, büyükşehir belediye başkanlığı, bakanlık ve genel başkan yardımcılığı görevleriyle örnek aldığı Mehmet Özhaseki'ye teşekkür ederek, "Yani kolay değil, 1994 yılından bu yana bir davada farklı farklı görevlerde çalıştılar. Ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Ben şahsım adına kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Görev aldığım her işte amacım, hedefim, ideallerim; bizi kardeşi gibi, evladı gibi bağrına basan aziz milletimize hizmet etmek oldu. Gece gündüz bunun için çalıştım. Yeri geldi Elazığ'ın Kara Murat'ı oldum. Yeri geldi İstanbul'un Murad'ı oldum. Yeri geldi depremde, selde, heyelanda milletimiz için koşturmaya gayret gösterdim. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Bundan sonraki süreçte de yapacağım. Amacım, geçmişte ne yaptıysam yine aynısını aziz milletimiz için yapmak olacaktır" diye konuştu.
'DEPREM DÖNÜŞÜMÜNÜ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUZ'
Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu söyleyen Kurum, "Çok acılar yaşadık ve bu acıları bir daha yaşamak istemiyoruz. Başta Hatay'ımız, Gaziantep'imiz, Kahramanmaraş'ımız, Adıyaman'ımız, Osmaniye'miz, Adana'mız olmak üzere; 11 ilimizde afetten etkilenen kardeşlerimize evlerini bir an önce teslim etme arzusu ve isteğiyle tüm ekibimizle, Sayın Bakanımızdan devraldığımız görevi inşallah layıkıyla yapıp vatandaşlarımıza, aziz milletimize sözlerimizi tutmaya gayret göstereceğiz. Tabii sadece 11 ilimizde değil, işte bugün yaşadığımız, şahit olduğumuz, sadece kendiliğinden dahi yıkılan binalar, başta İstanbul olmak üzere 81 ilimizde deprem dönüşümü noktasında yapılması gereken her türlü gayreti, arzuyu, çalışma isteğini, hiçbir siyaset gözetmeksizin valilerimizle, belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle hep birlikte elimizi, gövdemizi taşın altına koyarak deprem dönüşümünü gerçekleştirmek istiyoruz. Diğer taraftan işte İzmir'de, Balıkesir'de yaşadığımız yangınlar. Ben buradan tekrar İzmir'imize, Balıkesir'imize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
'GÜCÜM NEYE YETİYORSA ONU YAPTIM'
Mehmet Özhaseki, kamu hizmetine 30 yıl önce başladığını belirterek, "Çok şükür bugünlere kadar geldik. Önce Melikgazi İlçe Belediye Başkanlığı, sonra büyükşehir belediye başkanlığı biraz uzun sürdü. Sonra Ankara'ya, Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine geldim. Önce genel merkezde, sonra bakanlıkta, yeniden genel merkezde, sonra yeniden bakanlıkta şerefli bir görevi ifa etmeye çalıştık. Gücüm neye yetiyorsa onu yaptım. Bilgim, birikimim, çabam ne kadarsa hepsini vermeye çalıştım. Vicdanen çok müsterihim, hamdolsun. Makamlara gelmekten ziyade, giderken başınızın dik olması çok önemli. İş yapmış bir insanın, müsterih olduğu bir ortamda ayrılabilmesi çok önemli. Elbette biz kanunlara karşı mesulüz, sorumluyuz, hesap vereceğiz; ama bir taraftan da Rabbimin huzuruna varacağız. 'Oraya yüz akıyla çıkabilmek çok daha önemli' diye düşünüyorum ben. Elhamdülillah, bugün buradan ayrılırken yapmış olduğum hizmetlerden dolayı vicdanen müsterih olduğum gibi vicdan huzuru içerisinde ayrılıyorum. Bir taraftan da görevi en az benim kadar iyi yapacağına inandığım bir kardeşime, bir arkadaşıma yeniden teslim ediyorum" diye konuştu.
Yaptığı hizmetler nedeniyle Bakan Kurum'un çiçek hediye ettiği Özhaseki, "Misafirliğin kısa olanı makuldür. Hadi arkadaşlar buyurun, burada iş çok çünkü. Bakanım işine baksın bize müsaade" diyerek makam odasından çıktı.
YENİ BAKAN MEMİŞOĞLU'NUN ÖZ GEÇMİŞİ
Yeni Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, aslen Rizeli olup, 1966'da Trabzon'da dünyaya geldi.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini 1990 yılında bitiren, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinden 1995'te Genel Cerrahi Uzmanlığını alan Memişoğlu, 1996-1998 yılları arasında SSK Konya Ereğli Hastanesi, PTT Hastanesi ve Bursa Askeri Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yaptı.
1999-2000 yıllarında Miami Üniversitesi Karaciğer ve Gastrointestinal Transplantasyon ünitesinde bulunan Memişoğlu, 2000-2002 yıllarında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında Başasistanlık yaptı.
Memişoğlu, 2002 yılı sonunda PTT Hastanesine Başhekim olarak atandı, 2008'de Genel Cerrahi Doçenti oldu.
Beykent Üniversitesinde 2007'da başladığı Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans eğitimini 2009'da bitiren Memişoğlu, 2002-2012 yılları arasında İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak görev yaptı.
Kasım 2012'de İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine Tıbbi Hizmetler Başkanı olarak atanan Prof. Dr. Memişoğlu, Mayıs 2014'te aynı Birliğin Genel Sekreteri oldu.
Prof. Dr. Memişoğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Sağlık Uygulama Araştırma Merkezine 2016'da Genel Cerrahi Öğretim Üyesi olarak Profesör kadrosuna atandı.
Ekim 2016'dan bu yana İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürüten Memişoğlu, evli ve 3 çocuk babası.
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