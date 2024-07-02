Suriye'deki provokatif olaylara müdahale edildi! MİT'ten olaylara ilişkin açıklama: Takip ediyoruz
Kayseri'de Suriyeli bir şahsın amcasının kızı olan küçük kız çocuğunu taciz etmesinin ardından şehir genelinde olaylar çıktı. Vatandaşlar Suriyelilere ait iş yeri, otomobil ve evleri ateşe verdi. Olayların büyümesi sonrası Suriye'de de Türk vatandaşlarına ve Türk askerine yönelik saldırılar oldu. Suriyeliler çok sayıda Türk bayrağını da ateşe verdi. MİT tarafından yapılan açıklamada olaylara her iki bölgede müdahale edildiği kaydedildi. Suriye Milli Ordusu komutanlarından Fehim İsa da konuya ilişkin konuşurken "Türk Bayrağı bizim kutsalımızdır" dedi. İşte detaylar...
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 7 yaşındaki Suriye uyruklu akrabası kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan I.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
MİT: GEREKLİ MÜDAHALELER YAPILDI
Güvenlik kaynakları, "Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Güçleri hem Türkiye içinde hem de Suriye'nin kuzeyinde eşgüdüm halinde yaşanan olayları takip etmiş ve gerekli müdahaleler yapmıştır" dedi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, şunlar kaydedildi:
"Kayseri'de Suriyeli bir kişinin Suriyeli küçük bir çocuğa tacizde bulunduğu iddiaları üzerine önce Kayseri'de başlayan olaylar sonrasında Suriye'nin kuzeyinde de etkisini göstermiştir. Türkiye'de provokatörlerin Suriyelilere karşı düzenlediği eylemlere karşı olarak, Suriye'nin kuzeyinde de Türk güçlerinin kontrolü altındaki bölgelerde karışıklıklar meydana gelmiştir.
Hatay, Gaziantep, Kayseri, Konya, Bursa ve İstanbul Sultanbeyli'de gece boyu Suriyelilere ve Suriyelilere ait iş yerlerine yönelik eylemler olduğu gözlemlenmiş, Suriye tarafında da Türklere karşı eylemler yapılmıştır.
Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Güçleri hem Türkiye içinde hem de Suriye'nin kuzeyinde eşgüdüm halinde yaşanan olayları takip etmiş ve gerekli müdahaleler yapmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı faaliyet gösteren, Türkiye'nin izlediği dış politikaya karşı düzeni bozmak isteyen provokatif eylemlerde bulunan kişiler ve eylemlerde yer alanlar yakalanmış, bu kişiler hakkında gerekli işlemler yapılmıştır. Eylemlere karışan ve olayları kızıştıran her kişi tespit edilerek, gerekli işlemlerin yapılmasına devam edilmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik yapılan bu eylemlere hiçbir şekilde izin verilmeyecektir."
OLAYLAR SONRASI VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Olayı duyan çok sayıda kişi sokaklara döküldü. Suriye uyruklulara ait iş yeri ve araçlara zarar verildi. Kalabalık gruba TOMA araçları ile müdahale edildi. Olaya müdahale eden 14 polis memuru ve 1 itfaiye eri yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 7'si taburcu edilirken, diğer yaralıların ise tedavisi sürüyor.
SURİYE'DE TÜRK BAYRAĞINA VE ASKERİNE SALDIRI
Bu olaylar sonrası Suriyeliler de Azez, El-Bab, Afrin'de Türk askerine, Türk vatandaşlarına ve Türk Bayrağı'na yönelik saldırılar düzenlendi. Olayların büyümesinin ardından MİT ve SMO olaya müdahale etti.
TÜRK BAYRAĞI BİZİM İÇİN KUTSALDIR
Suriye Milli Ordusu 2. Kolordu Komutanı Fehim İsa ile Şamiye Cephesi komutanı Ebul İz, Kayseri'de çıkan ve ardından Türkiye'nin kontrolündeki Suriye bölgelerine sıçrayan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. "Provokatörlere uymamamız gerek" diyen Fehim İsa, "Özgürleştirilmiş bölgelerde görevini yerine getiren Türk kardeşlerimize saldıran, kamu malları ile özel mülklere zarar veren provokatörlere uymamamız gerek. Fitne ateşi yakan, fitneye körük ile gidenlerin peşine takılmamamız gerek. Türk bayrağına saygılı olmamız gerek. Mübarek devrim bayrağımızın bizim için kutsal olduğu gibi Türk bayrağı da Türk kardeşlerimiz ve bizim için kutsal ve önemlidir. Son olarak özgür halkımızı akıllı ve bilinçle olmaya davet ediyoruz. Özgürleştirilmiş bölgeleri belirsizliğe sürüklememeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
"İTİDALLİ DAVRANIN BARIŞÇIL OLUN"
Şamiye Cephesi komutanı Ebul İz ise, Suriye halkının mücadelesinde yanlarında olan Türk halkının, bir takım ırkçılarla karıştırılmaması gerektiğini söyledi. Kurtarılan bölgelerin yaşadığı güvenlik ve istikrarın sürdürülmesinin öneminin altını çizen Ebul İz, "Bu açıdan bakıldığında Cephe El Şamiye liderliği, üyelerine güvenlik ve emniyeti sağlamak, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile bunların çalışanlarını korumak için üzerlerine düşen görevi yerine getirmeleri gerektiği konusunda talimatlar yayınladı. Bu nedenle devrimci halkımızı itidalli davranmaya ve meşru taleplerini barışçıl bir şekilde ifade etmeye çağırıyoruz" dedi.
"HALKIN TÜM BİLEŞENLERİ ARASINDAKİ KARŞILIKLI SAYGININ İMAJINI ÇARPITANLARDAN HESAP SORMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"
Sivil barışı korumanın önemine değinen Ebul İz, "İnsanlara veya mallara yönelik her türlü sabotaj veya suistimal eylemini de güçlü bir şekilde kınıyoruz. Barışçıl hareketin, barış içinde bir arada yaşamanın ve halkın tüm bileşenleri arasındaki karşılıklı saygının imajını çarpıtanlardan hesap sormak için çalışacağız" ifadelerini de kullandı.
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