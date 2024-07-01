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Suriye Geçici Hükümeti'nden 'kışkırtmalara uyulmaması' çağrısı: Eylemleri acil durdurun | Bakan Tunç duyurdu! Türk bayrağına saldırı görüntüleriyle ilgili soruşturma başlatıldı

ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 22:22 Güncelleme: 01.07.2024 23:08
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Suriye Geçici Hükümeti’nden ’kışkırtmalara uyulmaması’ çağrısı: Eylemleri acil durdurun | Bakan Tunç duyurdu! Türk bayrağına saldırı görüntüleriyle ilgili soruşturma başlatıldı

Suriye Geçici Hükümeti, "Türk bayrağına yönelik eylemleri şiddetle reddediyor, kurtarılmış bölgelerdeki Türk varlığını hedef alan tüm eylemlerin acilen durmasını istiyoruz" açıklamasını yaptı. Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türk Bayrağına yönelik saldırılarla ilgili resen soruşturma başlatıldı" dedi. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı ise Zanlısı hakkında devletimizin adli süreçleri işlettiği bir suçun ardından Kayseri'de yaşanan üzücü hadiselerin, sınırlarımızın ötesinde de birtakım provokasyonlara malzeme edilmesi yanlıştır." ifadelerini kullandı.

Suriye Geçici Hükümetinden yapılan açıklamada, tarih ve coğrafyanın, Türkler ile Araplar arasında yüzyıllar boyunca var olan kardeşliğe tanıklık ettiği belirtildi.

Bölgenin yaşadığı tüm zorluklara rağmen bu kardeşliğin gelecek yüzyıllar boyunca da süreceği, bunun da iki halkın ortak kaderinin gereği olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenle Suriye Geçici Hükümeti, katil Esad rejimi, müttefikleri ve terör örgütlerinin işlediği suçlardan kaçan Suriyeli mültecilere yönelik tüm aşırı görüşlü eylemleri kınamaktadır. Suriye Geçici Hükümeti, Türkiye'deki ve tüm sığınma ülkelerindeki Suriyelilerin korunmasının gerekliliğini vurgulamakta ve Türkiye İçişleri Bakanlığının saldırganlara karşı aldığı yasal adımları takdir etmektedir.

Suriye Geçici Hükümeti, özgürleştirilmiş bölgelerde yaşayan halkımızı, Türkiye ile Suriye halkları arasındaki mevcut ittifakı baltalamayı, Türk ordusu ile Suriye Milli Ordusunun fedakarlıklarıyla inşa edilen mal ve kurumlara saldırmayı amaçlayan kışkırtıcı çağrılara uymamaya çağırmaktadır. Suriye Geçici Hükümeti, bu olayların, devrim düşmanları tarafından Türk-Suriye ilişkilerine zarar vermek ve Suriye topraklarını terörizmden kurtarmada Suriye halkıyla çalışan Türk kardeşleri hedef almak için kullanılması tehlikesinin altını çizmektedir."

"TÜRK BAYRAĞINA YÖNELİK EYLEMLERİ ŞİDDETLE REDDEDİYORUZ"
Suriyelilerin, seslerini ve duygularını barışçıl şekilde Türk kardeşlerine iletmeye son derece önem verdiği kaydedilen açıklamada, halk "özgürleştirilmiş bölgelerde güvenliğin bozulmaması için itidalli davranmaya ve devrimlerinin müktesebatına sahip çıkmaya" davet edildi.

Açıklamada, "Türk bayrağına yönelik eylemleri şiddetle reddediyor, kurtarılmış bölgelerdeki Türk varlığını hedef alan tüm eylemlerin acilen durmasını istiyoruz." vurgusu yapıldı.

"TÜRK BAYRAĞINA YÖNELİK SALDIRILARLA İLGİLİ RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI"
Bakan Tunç, "Sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntülerde yer alan Türk Bayrağımıza yönelik saldırılarda bulunulmasıyla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanununun 300/1 maddesinde düzenlenen "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak" suçundan resen soruşturma başlatılmıştır" dedi.

"Rengini aziz şehitlerimizin kanından alan, şanlı Türk Bayrağımıza yapılan saygısızlık ve çirkin saldırılar asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

"PROVOKASYONLARA MALZEME EDİLMESİ YANLIŞTIR"

Dışişleri Bakanlığı: Zanlısı hakkında devletimizin adli süreçleri işlettiği bir suçun ardından Kayseri'de yaşanan üzücü hadiselerin, sınırlarımızın ötesinde de birtakım provokasyonlara malzeme edilmesi yanlıştır.

Türkiye'nin Suriye halkının esenliği için gösterdiği çabalar ve ilkeli duruşu, her türlü provokasyonun üzerindedir.

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