MİT’ten PKK’nın İsveç’teki yapılanmasına ağır darbe! Sözde sorumlu Zozan Baransson yakalandı

PKK/KCK'nın sözde kadın sorumlusu Zozan Baransson

Terör örgütüne yönelik yürütülen hassas operasyon neticesinde uzun süredir takip edilen Zozan Baransson gözaltına alınarak sınır dışı edildi.

PKK/KCK tarafından İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini protesto etmek amacıyla ülkede gerçekleştirilen eylemleri organize eden grupta yer alan Zozan Baransson, gözaltı sürecinde PKK/KCK ile olan ilişkisini ve örgüt için düzenlediği faaliyetleri inkar etti.