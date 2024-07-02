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Türkiye ile BAE arasında yeni anlaşma! Mutabakat zaptı imzalandı

ahaber.com.tr
Giriş: 02.07.2024 16:37 Güncelleme: 02.07.2024 16:39
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Türkiye ile BAE arasında yeni anlaşma! Mutabakat zaptı imzalandı

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile BAE Toplumsal Gelişim Bakanlığı arasında sosyal hizmetler alanında iş birliği için mutabakat zaptı imzalandı.

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