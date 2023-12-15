Kripto PKK’lıya MİT darbesi! Özel harp yapılanma sorumlusu Engin Babayiğit yakalandı | Operasyonun detayları ortaya çıktı

ÖRGÜT İÇİNDE ÖZEL ÖRGÜTLENME



MİT Başkanlığı, PKK'ya bağlı özel harp yapılanması içerisinde 3 ayrı fonksiyon oluşturulduğunu öğrenirken, silahlı ve bombalı sabotajlar için şehirlerde hem eylem yapma, hem de bomba ve düzeneklerinin saklanması için birbirinden bağımsız ve habersiz uyuyan hücreler oluşturulduğunu belirledi. Deşifre edilen yapılanmanın içeresinde ikinci diğer önemli fonksiyonun ise, yurt dışından malzeme temini ve malzemelerin şehirlerarası aktarımının yanında her türlü stratejik lojistik destek, eleman aktarımı, gerektiğinde yedek eylem yapabilme için destek hücrelerinin kurulduğu öğrenildi.

Yapılanmanın en kritik görevlerinden olan üçüncü fonksiyonda ise, istihbarat amaçlı eylem yapılacak stratejik hedeflerin keşfi ve hücreler arası haberleşmenin sağlanması ile eylem yapılacak ilgili şehre acil durumlarda malzeme ve eleman intikali gibi önemli ihtiyaçların karşılanmasında da büyük rolü olduğu tespit edildi. PKK'nın özel harp yapılanmasının başta İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, Adana, Gaziantep, Diyarbakır ve Kocaeli gibi birçok ilde 3 ayrı katmanda birbirinden ayrı gizlice yapılandığı öğrenildi.