PKK'nın sabotaj planı! 3 hain yakalandı! Hedef Türkiye ve Irak
Irak İçişleri Bakanlığı, Kerkük, Erbil ve Duhok'ta son zamanlarda meydana gelen yangınların faillerinin terör örgütü PKK mensupları olduğunu açıkladı.Örgütün başkent Bağdat'taki bazı bölgelerde terör saldırısı tasarladığı duyurulurken, Talabani'yle bağlantısı tespit edilen gözaltındaki 3 PKK'lının, Ceyhan petrol boru hattını hedef alan bir saldırı hazırlığında oldukları ortaya çıktı.
Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mikdad Miri el-Musevi, Bağdat'ta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı Divanı Genel Müdürü Hemin Mirani ile Duhok, Erbil ve Kerkük'te iş yerlerinin yakılmasına ilişkin düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Musevi, yangınlarla ile ilgili yürütülen kapsamlı soruşturmanın ardından tutuklanan 3 kişinin PKK mensupları olduğunu söyledi.
Erbil ve Duhok'ta çıkan yangınlardan sonra Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin talimatı ile bir inceleme ve araştırma komisyonu oluşturulduğunu belirten Musevi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı ile koordineli bir şekilde yapılan operasyonda ikisi Kerkük'te biri Diyala kentinde olmak üzere 3 kişinin yakalandığını ve cezaevine gönderildiğini aktardı.
Yakalanan şahısların ifadelerinde başka bölgelerde de yangın çıkarmayı planladıklarını itiraf ettiklerini belirten Musevi, "Bu eylemlerin ardından Irak topraklarındaki Kerkük-Ceyhan petrol boru hattına da sabotaj yapmayı planlıyorlardı. Bağdat'ın ticaret merkezlerinden Şorca ve Sadr bölgelerinde de yangın çıkaracaklardı." ifadesini kullandı.
FAİLLER KYB ANTİ TERÖR SEVRİSİ VE KYB PEŞMERGE MENSUBU
IKBY İçişleri Bakanlığı Divanı Genel Müdürü Hemin Mirani, Kerkük, Erbil ve Duhok'ta meydana gelen yangınların faillerinin Kürdistan Yurtsever Birliği'ne (KYB) bağlı Anti Terör Servisi ile Peşmerge askeri birliğinde görevli kişiler olduklarını açıkladı.
"İki tarafın (Bağdat ve Erbil) yürüttüğü soruşturmalar sonunda (çarşı) yangınların arkasında PKK'nın olduğu ortaya çıktı." diyen Mirani, yakalanan faillerin kimliklerine de değinerek, şunları kaydetti:
"Burada bulunan suçlulardan 'Fahrettin Ahmed' ismindeki kişi olayın denetimini yapıyordu ve 70'nci askeri birlikte (KYB Peşmergesi) çalışıyor. Diğer fail Muhammed Necat Hüseyin ise Terörle Mücadele Servisi'inde subay. Bunlar Süleymaniye'de PKK'dan eğitim aldı."
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