Sinan Oğan'dan net Kemal Kılıçdaroğlu itirafı: "Ülkeyi yönetemeyeceğiz kriz çıkar" dedi | Hangi makamları teklif etti?
Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren Sinan Oğan, Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili dikkat çeken bir açıklamalarda bulundu. Oğan, Kılıçdaroğlu'nun kendisine kazanmaları durumunda da "Ülkeyi yönetemeyeceğiz, kriz çıkar." dediğini itiraf etti. Ayrıca Oğan, Kılıçdaroğlu'nun kendisine destek için 3 bakanlık ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklif ettiğini belirtti. Oğan, yaptığı açıklamada "Ben devlet adamıyım. Meclis çoğunluğunu sağlayamayan Millet İttifakı'nı desteklemek ülkede büyük bir kriz doğururdu. Kılıçdaroğlu'nun teklifini kabul etseydim bakanlıklarım olacaktı. Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve üç bakanlık alacaktım." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Sinan Oğan, 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin itiraf gibi açıklamalarda bulundu.
Katıldığı bir televizyon canlı yayınında 2023 seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Sinan Oğan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine 3 bakanlık ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklif ettiğini söyledi.
"MİLLET İTTİFAKINI DESTEKLESEM ÜLKEDE KRİZ ÇIKARDI"
Oğan, "Ben devlet adamıyım. Meclis çoğunluğunu sağlayamayan Millet İttifakı'nı desteklemek ülkede büyük bir kriz doğururdu. Kılıçdaroğlu'nun teklifini kabul etseydim bakanlıklarım olacaktı. Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve üç bakanlık alacaktım." diye konuştu.
"ÜLKEYİ YÖNETEMEYECEĞİZ, KRİZ ÇIKAR" İTİRAFI
Sinan Oğan, Kılıçdaroğlu'nun kendisine kazanmaları durumunda da "Ülkeyi yönetemeyeceğiz, kriz çıkar." dediğini itiraf etti.
"Kılıçdaroğlu'na, ucu ucuna kazandığımız bir seçimde parlamento da arkamızda yok nasıl yöneteceğiz bu ülkeyi diye sordum." ifadelerini kullanan Sinan Oğan, "Bana "Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar" dedi" ifadelerini kullandı.
SİNAN OĞAN BAŞKAN ERDOĞAN'A DESTEK VERMİŞTİ
Geçtiğimiz yıl 14 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, oyların yüzde 49,50'sinden fazlasını alarak en yakın rakibi Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 5 puan fark atmasına rağmen, 50+1 oranında oy alamadığı için seçimler ikinci tura kaldı.
Seçimlerde üçüncü olan Ata İttifakı adayı Sinan Oğan, ikinci turda Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini duyurmuştu.
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