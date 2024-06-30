Sinan Oğan'dan net Kemal Kılıçdaroğlu itirafı: "Ülkeyi yönetemeyeceğiz kriz çıkar" dedi | Hangi makamları teklif etti?







"Kılıçdaroğlu'na, ucu ucuna kazandığımız bir seçimde parlamento da arkamızda yok nasıl yöneteceğiz bu ülkeyi diye sordum." ifadelerini kullanan Sinan Oğan, "Bana "Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar" dedi" ifadelerini kullandı.