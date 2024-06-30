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Yurt çapında trafik denetimleri! 1 haftada 2 milyon 786 bin 451 araç denetlendi

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 08:21
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Yurt çapında trafik denetimleri! 1 haftada 2 milyon 786 bin 451 araç denetlendi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 20-27 Haziran 2024 tarihleri arasında: 2 milyon 786 bin 451 aracın denetlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, toplam 433 bin 207 araca/sürücüye işlem yapıldığını belirtti.

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