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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na 'hançer' çıkışı: Dönüp tersini yaptılar...

Giriş Tarihi: 28.05.2024 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na ’hançer’ çıkışı: Dönüp tersini yaptılar...

4 Kasım'da gerçekleşen CHP Kurultay'ı ve yerel seçimlerin ardından ilk kez canlı yayında konuşan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'hançer' çıkışıyla ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Beraber yola çıktığınız arkadaşlar, birlikte mücadele ettiğiniz, birlikte kavga verdiğiniz ve "İlla sen Cumhurbaşkanı adayı ol" diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaparlarsa ne dersiniz? Bunu vatandaşın taktirine sunayım" diyerek Ekrem İmamoğlu'nun arkasında kuyu kazdığını açık açık itiraf etti.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 4 Kasım'da gerçekleşen kurultay ve yerel seçimlerinde ardından ilk kez canlı yayında açıklamalarda bulundu.

İMAMOĞLU'NUN HANÇERİNİ DOĞRULADI

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında Ekrem İmamoğlu'nun kendisini arkadan 'hançerlediğini' söyledi.

Hançer çıkışı ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Beraber yola çıktığınız arkadaşlar, birlikte mücadele ettiğiniz, birlikte kavga verdiğiniz ve "İlla sen Cumhurbaşkanı adayı ol" diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaparlarsa ne dersiniz? Bunu vatandaşın taktirine sunayım" dedi. Eski CHP lideri, " E ben boşuna demiyorum hançerlendik diye. Niçin böyle bir talep birden bire patlıyor ben bunları biliyorum ama gereksiz bir tartışmaya zemin hazırlamak istemiyorum. " ifadelerini kullandı.

"İLLA SEN ADAY OL DEDİLER"

Öte yandan 14-28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hüsrana uğrayan Kılıçdaroğlu, altılı masanın kendisini zorla aday yaptığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Beraber yola çıktığınız, birlikte mücadele ettiğiniz, kavgayı beraber verdiğiniz, illa sen Cumhurbaşkanı adayı ol diyen arkadaşlar sonra dönüp size tam tersini yaparlarsa ne dersiniz? Bunu vatandaşın takdirine sunayım."

"ADAY OLMAK AKLIMIN UCUNDAN BİLE GEÇMİYORDU"

Sanki ben zorla cumhurbaşkanı adayı olayım dedim, aklımın ucundan bile geçmiyordu. MYK'da da Parti Meclisi ve Meclis grubunda da sizin mutlaka olmanız lazım denildi, her toplantıda bunlar söylendi. Düne kadar bana aday ol diyen sen değil miydin? Hayatım boyunca dayatma kültüründen gelmediğim için böyle bir şey hiç yapmadım

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