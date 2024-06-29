Kalıcı ateşkes masada! MİT Başkanı İbrahim Kalın Hamas lideri Haniye ile görüştü! İşte ele alınan konular...

Ayrıca Kalın, Haniye'nin İsrail saldırısında şehit olan ablası ve Filistin halkı için başsağlığı diledi ve Türkiye'nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

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