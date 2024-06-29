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Kalıcı ateşkes masada! MİT Başkanı İbrahim Kalın Hamas lideri Haniye ile görüştü! İşte ele alınan konular...

ahaber.com.tr
Giriş: 29.06.2024 23:54 Güncelleme: 30.06.2024 00:44
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Kalıcı ateşkes masada! MİT Başkanı İbrahim Kalın Hamas lideri Haniye ile görüştü! İşte ele alınan konular...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile ateşkes görüşmelerinde gelinen son aşama, kalıcı ateşkesin sağlanması, rehine takası ve insani yardımların ulaştırılması için atılacak adımları ele aldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile ateşkes görüşmelerinde gelinen son aşama, kalıcı ateşkesin sağlanması, rehine takası ve insani yardımların ulaştırılması için atılacak adımları ele aldı.

Ayrıca Kalın, Haniye'nin İsrail saldırısında şehit olan ablası ve Filistin halkı için başsağlığı diledi ve Türkiye'nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

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