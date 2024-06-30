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MİT Başkanı İbrahim Kalın Hamas lideri Haniye ile görüştü! İşte ele alınan konular...

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.06.2024 00:32
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile ateşkes görüşmelerinde gelinen son aşama, kalıcı ateşkesin sağlanması, rehine takası ve insani yardımların ulaştırılması için atılacak adımları ele aldı.
MİT Başkanı Kalın Hamas lideri Haniye ile görüştü!
MİT Başkanı Kalın Hamas lideri Haniye ile görüştü!
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