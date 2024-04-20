CHP’li belediyelerde torpil furyası! Sarıyer ve Etimesgut Belediyelerinde skandal atama





Damla Çelik Kaya, bu atamanın ardından Eşki ile makamında çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kaya, "Bu fotoğrafın çok uzun bir geçmişi var... Bundan 22 yıl önce birlikte bir yola çıktık. Bugün o yol arkadaşı İzmir'in en büyük ilçelerinden birisine belediye başkanı oldu. Ve o yol arkadaşı bana Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü makamını uygun görerek atamamı istedi" ifadelerini kullanmıştı.

Ses getirecek başka bir atama haberi de yine İzmir'in Konak Belediyesi'nden gelmişti.. CHP'den Konak Belediye Başkanı seçilen Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak Belediyesi şirketi Merbel'e İyi Parti eski İzmir İl Başkanı Koray Ükünç'ü getirdi. Şirketin genel müdürlük koltuğuna oturan Ükünç bir süre önce İyi Parti'den istifa etmişti. Ükünç'ün Konak Belediyesi'ne transferinde eski başkan Soyer döneminde büyükşehir belediyesine bağlı İZBELCOM şirketinde genel müdür olarak görev yapan ve 2023 yılı mayıs ayında genel seçimlerde İyi Parti'den milletvekili seçilen Ahmet Ersagun Yücel'in etkili olduğu öne sürüldü.