CHP'li belediyelerde torpil furyası! Sarıyer ve Etimesgut Belediyelerinde skandal atama
Aday belirleme sürecine torpillerin ve iç çekişmelerin damga vurduğu CHP'de seçimlerin ardından da benzer bir tablo ortaya çıktı. CHP'li belediye başkanları, birçok noktada kendi akrabalarını başkan yardımcısı ya da birim müdürü yaptı. CHP'deki torpil fulyasına Sarıyer ve Etimesgut belediyeleri de eklendi.
CHP'li belediye başkanları, seçim öncesi verdiği vaatleri mazbatayı aldığı gün unuttu. Torpil furyasının hakim olduğu CHP'li belediyelerde makamlar, akrabalar ve liyakatsiz isimlere dağıtıldı. CHP'nin kazandığı il ve ilçelerdeki atamalar tepki çekti.
DENİZ ZEYREK'İN AĞABEYİNE KOLTUK
Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart yerel seçimlerinin ardından kazandıkları belediyelerde torpilli atamalar hız kesmeden devam ediyor. Kadıköy Belediyesi'nde Mesut Kösedağ'ın seçimler sonrası Belediye Başkanı olmasının ardından Sözcü Gazetesi yazarlarından Deniz Zeyrek'in ağabeyi Ediz Zeyrek belediye başkan yardımcılığına atandı.
SARIYER BELEDİYESİ'NDE TORPİL FURYASI
Bir başka skandal atama da Sarıyer Belediyesi'nde yasandı. CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Başkan Yardımcılığına getirdiği Hüseyin Coşkun'un eşi Filiz Coşkun'u Kültür İşleri Müdürü olarak görevlendirdi.
Bununla da yetinmeyen Sarıyer'in CHP'li belediye başkanı Mali Hizmetler Müdürlüğüne CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in yeğeni Meltem Sarıoğlu'nu atadı. Oktay Aksu'nun Belediye Başkanı olmasında Gökan Zeybek'in etkisinin olduğu bilinirken, Sarıyer Belediyesi'nde boşalan Özel Kalem Müdürlüğü'ne Gökan Zeybek'in danışmanı olan Armağan Büyükkarakaş'ın getirileceği iddia edildi.
EŞE DOSTA KIYAK
CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ilk yardımcısı belirledi. Beşikçioğlu, Bakırköy Belediyesi'nin başkanı iken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alması ile gündeme gelen Bülent Kerimoğlu'nun kardeşi Mutlu Kerimoğlu'nu kendine yardımcı yaptı.
BEŞİKÇİOĞLU'NUN KOMŞUSU
Belediye başkan yardımcısı olan Kerimoğlu, Ankara Çankaya'da işlettiği lüks işletmeyle biliniyordu. Kerimoğlu'nun işletmesi, Beşikçioğlu'nun kurduğu Tatbikat Sahne'nin de bulunduğu Güneş Sokak'ta yer alıyordu.
BALLI TRANSFERLER GÜNDEMDE GELMİŞTİ
İzmir'in Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın eşi Damla Çelik Kaya'yı çalıştığı Karabağlar Belediyesi'nden transfer ederek Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü görevine getirmişti.
Damla Çelik Kaya, bu atamanın ardından Eşki ile makamında çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kaya, "Bu fotoğrafın çok uzun bir geçmişi var... Bundan 22 yıl önce birlikte bir yola çıktık. Bugün o yol arkadaşı İzmir'in en büyük ilçelerinden birisine belediye başkanı oldu. Ve o yol arkadaşı bana Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü makamını uygun görerek atamamı istedi" ifadelerini kullanmıştı.
Ses getirecek başka bir atama haberi de yine İzmir'in Konak Belediyesi'nden gelmişti.. CHP'den Konak Belediye Başkanı seçilen Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak Belediyesi şirketi Merbel'e İyi Parti eski İzmir İl Başkanı Koray Ükünç'ü getirdi. Şirketin genel müdürlük koltuğuna oturan Ükünç bir süre önce İyi Parti'den istifa etmişti. Ükünç'ün Konak Belediyesi'ne transferinde eski başkan Soyer döneminde büyükşehir belediyesine bağlı İZBELCOM şirketinde genel müdür olarak görev yapan ve 2023 yılı mayıs ayında genel seçimlerde İyi Parti'den milletvekili seçilen Ahmet Ersagun Yücel'in etkili olduğu öne sürüldü.
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