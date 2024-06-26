Google ile tarihi adım! Emek hırsızlığı artık son buluyor! TikTok yasaklanacak mı? Hüseyin Yayman açıkladı...

İşte Yayman'ın toplantıya ilişkin sözleri:

TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK ADIM

Daha olumlu bir atmosfer oldu. Bir iletişim sağlandı. Bu çok önemliydi, değerliydi. İlk defa Google geldi, TBMM'ye. Tarihte bir ilkti, dedi ki 'biz bu konuyu konuşabiliriz.' Bu konuyla ilgili fikirlerini dile getirdi. Tarihi bir adım. Bizim için küçük ama Türkiye için çok büyük, basın yayın sektörü için çok büyük bir adım oldu. Ben çok olumlu bir atmosferde geçtiğini söyleyebilirim.

Ne görüşüldü tabi ki bunlar da çok önemli. Bu toplantının varlığı, tarafların yan yana gelmesi çok önemliydi. Doğru bir adım atıldığını, çok önemli bir adım atıldığını söyleyebilirim. Biz dinledik, Google tarafının diyaloğa açık olduğunu bu konularda tüm seçenekleri değerlendireceklerini, bizim hükümet olarak atmamız gereken birtakım adımlar var. Bunların başında 1952 tarihli fikir ve sanat eserleri kanununu yeniden güncellemek.

Bu konuda bizim bir çalışmamız yok. Grup Başkanımız Abdullah Güler ile bir temas halindeyiz. O bu konuda hazırlık yapılması gerektiğinin farkında.