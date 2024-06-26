Google ile tarihi adım! Emek hırsızlığı artık son buluyor! TikTok yasaklanacak mı? Hüseyin Yayman açıkladı...
İnternette milyonlarca dijital içerik telif ödenmeden Google tarafından kullanılırken, Türkiye bu emek hırsızlığını sonlandırmak adına harekete geçti. Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman yasa çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirterek "Google'ın Avrupa ülkelerine yaptığı anlaşmalar var. Telif ücretleri ödeniyor. Türkiye’de de ücretleri ödemesi noktasında yaklaşımımız var." ifadelerini kullandı. TikTok'un yasaklanmasına ilişkin de konuşan Yayman "TikTok’un kendisine çeki düzen vermek suretiyle bu içeriklerin yayınlanmadan önlenmesi konusunda topluluk kurallarının yeniden belirlenmesi gerekiyor." dedi. İşte detaylar...
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Meclis Dijital Mecralar Komisyonu toplantısına ilişkin detayları CNN Türk ekranlarında anlattı.
İşte Yayman'ın toplantıya ilişkin sözleri:
TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK ADIM
Daha olumlu bir atmosfer oldu. Bir iletişim sağlandı. Bu çok önemliydi, değerliydi. İlk defa Google geldi, TBMM'ye. Tarihte bir ilkti, dedi ki 'biz bu konuyu konuşabiliriz.' Bu konuyla ilgili fikirlerini dile getirdi. Tarihi bir adım. Bizim için küçük ama Türkiye için çok büyük, basın yayın sektörü için çok büyük bir adım oldu. Ben çok olumlu bir atmosferde geçtiğini söyleyebilirim.
Ne görüşüldü tabi ki bunlar da çok önemli. Bu toplantının varlığı, tarafların yan yana gelmesi çok önemliydi. Doğru bir adım atıldığını, çok önemli bir adım atıldığını söyleyebilirim. Biz dinledik, Google tarafının diyaloğa açık olduğunu bu konularda tüm seçenekleri değerlendireceklerini, bizim hükümet olarak atmamız gereken birtakım adımlar var. Bunların başında 1952 tarihli fikir ve sanat eserleri kanununu yeniden güncellemek.
Bu konuda bizim bir çalışmamız yok. Grup Başkanımız Abdullah Güler ile bir temas halindeyiz. O bu konuda hazırlık yapılması gerektiğinin farkında.
YASA ÇALIŞMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Dün Bakan Ersoy biz hazırız dedi. Çalışmalarımızı başlatacağız dedi. Telif Hakları Genel Müdürlüğü'müzle beraber çalışıyoruz. Sonuçta birinci adım haberin telif konusu yapılması daha sonra bunun parlamentoya gelmesi. Burada şunu dile getirmem lazım. Bu meselenin tarafı olan basın yayın sektörü, başta gazeteciler, televizyonlar olmak üzere burada bir emek hırsızlığı var. İçerikleri başkaları tarafından kullanılıyor hiçbir ücret ödemiyor. Emek hırsızlığını engellemek istiyoruz.
KAZAN KAZAN STRATEJİSİ İÇİN HAZIRLANIYORUZ
Google'ın Avrupa ülkelerine yaptığı anlaşmalar var. Telif ücretleri ödeniyor. Türkiye'de de ücretleri ödemesi noktasında yaklaşımımız var. Burada ortak bir akıl ile tüm tarafları bir araya getirdik, konuşuyoruz. İnşallah yeni yasama döneminde ekim ile beraber biz ödevimize çalışmış olacağız. Herkesin mutlu olacağı ve kazan kazan stratejisi ile bir hazırlık içerisindeyiz.
NASIL BİR YAPTIRIM OLABİLECEK?
Biz meseleye baştan olumsuz yaklaşmıyoruz, yaptırım meselesi değil. Google tarafı doğru bir biçimde bu meselede asla olumsuz tutum içinde olmayacaklarını, Türkiye'deki yasal mevzuatın günümüz şartlarına uygun hale getirilmesini dile getirdiler.
Google biz kesinlikle karşıyız, noktasında itirazımız var demedi. Bu Türkiye'de yeni bir uygulama olacak. Biraz zor ama başlangıcı pozitif başlayan bir sürecin, yolun başındayız.
TİKTOK YASAKLANIYOR MU?
Bizim komisyonumuz TBMM'de en çok toplantı yapan komisyonlardan bir tanesi. Milletvekilleri TikTok'taki eleştirilerini dile getirdiler. Asla benimsemediklerini ifade ettiler. Bizim komisyonumuz, hükümetimiz sansüre karşı, yasaklamalara karşı. TikTok'un kendisine çeki düzen vermek suretiyle bu içeriklerin yayınlanmadan önlenmesi konusunda topluluk kuralları diyoruz buna, bir sözleşme, topluluk kurallarının yeniden belirlenmesi gerekiyor.
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