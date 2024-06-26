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Son dakika | İsrailli bakandan skandal Başkan Erdoğan paylaşımı! Türkiye'den sert tepki: Suçlarını örtbas etme çabası

ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 16:56
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Son dakika | İsrailli bakandan skandal Başkan Erdoğan paylaşımı! Türkiye’den sert tepki: Suçlarını örtbas etme çabası

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, katil devlet İsrail'in Dışişleri Bakanı tarafından yapılan Başkan Erdoğan hakkındaki seviyesiz paylaşımı sert bir dille kınadı.

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