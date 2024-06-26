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Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış hayatını kaybetti

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 13:09
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Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti.

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