Dijital Telif Komisyonu'ndan Google'a çarpıcı sorular! "Kaçak oynamayın" uyarısı: Siz neye razısınız?

GOOGLE NEDEN FORMÜL GETİRMEDİ?

Google'ın avukatı Gönenç Gürkaynak, CHP Ankara milletvekili Okan Konuralp'in "Google olarak siz neye razısınız?" ve CHP'li vekil Tuncay Özkan'ın "Bu makamın sorularına şeffaflıkla yanıt vermezseniz sıkıntı olur." sözlerine cevap verdi. Gürkaynak, Google'ın Meclis'e neden formül getirmediğini de açıkladı.

İşte Gürkaynak'ın açıklamalarından derlenenler:

Sayın Okan Konulap ve Sayın Tuncay Özkan'ın tarafından tekrar gündeme getirilen soruyla başlayalım. O çekirdekte yer alan bir soruya dönüşüyor. Belki bu komisyonun da toplanma amacına hizmet eden bir soru. Formül olarak siz neye razısınız? Formülünü kullanalım. Google şuna elbette razı; Ya serbest piyasa ekonomisinin doğal sonuçları ne ise bu korunarak gerekli mekanizmalarıyla doğacak olan yapı ve bunun güdülmesi. Veya TBMM tasarrufu o yöne doğru giderse o zaman iyi çalışılmış parametreleri belirgin. O parametrelere bizim de müdahil olup kendi pozisyonumuzu beyan etmemize el veren yapılara açık olduğu. Ama bizim de bilgi alabildiğimiz Türkiye'deki ekosistemle ilgili olarak da TBMM'nin elindeki bilgiler ne olacaksa ona dair bir fikir edinip buna göre katkı sunabildiğimiz bir yapının sonucu olan mevzuata razıyız. Yani biz burada angaja vaziyetteyiz ve bunun bir parçası olmak istiyoruz. Bunun önemli bir girişim ve konu olduğunu olduğu bu komisyonun şuanda yürümekte olduğu yolun da farklı farklı sonuçlara yol açabilecek bir yol olduğunu iyi biliyoruz. Başka ülkelerde bunu tecrübe etmişliğimiz var. Bir tek eksiğimiz belki sizi rahatsız eden eksik bu. Bunun doğrusu şudur. Ya da Google pozisyonu budur diye karşınıza çıkamıyoruz. Çünkü biz de farklı ülkelerde farklı formüllerin doğru işlediğini gördük.