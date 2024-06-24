CHP’li İzmir Büyükşehir’de kriz dinmiyor! Bordro yakma eylemi! Binlerce memurla anlaşma sağlanamadı...

BAYRAM TAZMİNATLARI ÖDENMEDİ

Bundan sonrada eylemler başladı. Çalışanlar Cemil Tugay ve yönetimini protesto ettiler. Cemil Tugay görüşmelere karşılık vermedi. Çalışanlar daha sonra CHP'nin İzmir İl Başkanlığı önüne gittiler ve burada da eylem yaptılar. Bayram tatilinin ardından belediye çalışanları eyleme başladı. Bayram tatilleri ve 1 Mayıs'tan kaynaklanan tazminatlar da ödenmedi. Buradan bir temsilci heyeti Özgür Özel ile görüşmek için Ankara'ya gidecek. Çalışanlar haklarını almakta kararlılar.