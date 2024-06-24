CHP'li İzmir Büyükşehir'de kriz dinmiyor! Bordro yakma eylemi! Binlerce memurla anlaşma sağlanamadı...
CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan krizler dinmezken, 6200 kamu memurunun sosyal denge tazminatında 10 bin TL'ye yakın kesinti yapılması bardağı taşırdı. Çalışanlar sokaklara inerek yürüyüş gerçekleştirirken, protestocuların arasından oluşan bir temsilci heyeti Özgür Özel ile görüşerek durumu iletecek. İşte detaylar...
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasındaki Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı.
İZMİR'DE CEMİL TUGAY HEDEFTE
CHP'li Cemil Tugay tarafından büyükşehir belediyesinde çalışan 6200 kamu memurunun sosyal denge tazminatında 10 bin TL'ye yakın kesinti yapıldı.Sendika yetkilileri bu durumda masadan kalkarken, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde protestolar sürüyor.
Cemil Tugay'ın ofisine kadar gelen grup barikatları da geçerek Kültür Sanat Merkezi'ne kadar gitti. Bayram tatili sonrası yeniden sokaklara inen gruplar haklarını aramaya devam ediyor.
SOSYAL DENGE PARASINA EL KOYDULAR
A Haber muhabiri Tayfun Er'in eylem noktasından aktardıkları şöyle:
13 Haziran'da A Haber ekranlarında eylemi ilk kez duyurmuştuk. Toplu iş sözleşmesinde sendika yetkilileri ile belediye arasında anlaşma sağlanamadı. Bunun nedeni ise belediyede çalışan 6 bin 200 kamu memurunun sosyal denge tazminatlarında yaklaşık 10 bin lira bir kesinti yaptı Cemil Tugay yönetimi. Buradan sonrada masa dağıldı.
BAYRAM TAZMİNATLARI ÖDENMEDİ
Bundan sonrada eylemler başladı. Çalışanlar Cemil Tugay ve yönetimini protesto ettiler. Cemil Tugay görüşmelere karşılık vermedi. Çalışanlar daha sonra CHP'nin İzmir İl Başkanlığı önüne gittiler ve burada da eylem yaptılar. Bayram tatilinin ardından belediye çalışanları eyleme başladı. Bayram tatilleri ve 1 Mayıs'tan kaynaklanan tazminatlar da ödenmedi. Buradan bir temsilci heyeti Özgür Özel ile görüşmek için Ankara'ya gidecek. Çalışanlar haklarını almakta kararlılar.
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