13 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde sözleşme krizi! Anlaşma sağlanamadı memurlar isyanda...

ahaber.com.tr
Giriş: 13.06.2024 15:06 Güncelleme: 13.06.2024 15:13
ABONE OL
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde sözleşme krizi! Anlaşma sağlanamadı memurlar isyanda...

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde memurlarının Toplu İş Sözleşmesi nedeniyle başlattığı iş bırakma eylemi bugün de devam ederken grup Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile görüşme talebinde bulundu. Ancak talep karşılık bulmayınca CHP Genel Merkezi'ne yürüme kararı alınabileceği ifade edilirken "Ekmeğimizi alan elle bayramlaşmayacağız." sloganları atıldı. İşte detaylar...

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasındaki Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine dün iş bırakan memurlar, belediyenin başkanlık makamının bulunduğu bina ile CHP İzmir İl Başkanlığına yürüdü.

BAŞKANLA GÖRÜŞME TALEBİ

Kültürpark'taki 1 No'lu hol önünde bir araya gelen memurlar, İzmir Sanat'ta bulunan Büyükşehir Belediyesinin başkanlık makamına doğru yürüyüş gerçekleştirdi.

Makamın girişine kurulan güvenlik bariyerlerini yıkan grup, başkanlık katının önüne gelerek Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile görüşme talebinde bulundu.

"İL BAŞKANLIĞI OLMAZSA ANKARA'YA, CHP GENEL MERKEZİ'NE DE YÜRÜYECEĞİZ"

Talebe karşılık bulamayan grup adına açıklama yapan Tüm Bel-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Cevdet Keleş, emekçilerin sabrının taştığını, demokratik haklarını kullanarak iş bıraktıklarını söyledi.

Keleş, "Belediye emekçileri olarak CHP'li belediyelerin bu tutumunu siyasal bir tutum olarak değerlendiriyoruz. Buradaki sendikalarla ortak kararımız, bu siyasal kararı alan merkez olan CHP İzmir İl Başkanlığına yürüyeceğiz. Dün halkın meclisi dediğimiz belediye meclisine gittik, bir meclis üyesi de gelip 'Sizin derdiniz ne?' diye sormadı. Biz, elimizden alınan ekmeğimizi istiyoruz. Bunu hak gasbı olarak görüyoruz. İl Başkanlığı olmazsa Ankara'ya, CHP Genel Merkezi'ne de yürüyeceğiz. Aldığınız ücretin yüzde 50'ye düşürülmesi hangi vicdana sığar?" diye konuştu.

"EKMEĞİMİZİ ALAN ELLE BAYRAMLAŞMAYACAĞIZ"

Grup, açıklamanın ardından CHP İzmir İl Başkanlığına yürüyüşe geçti. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı İl Başkanlığı önünde slogan atan grup adına konuşan Cevdet Keleş, il başkanı ile yüz yüze görüşmek istediklerini ancak telefonla iletişim sağlayabildiklerini söyledi.

Keleş, TİS masasının yeniden kurulmasını talep ederek, "Yoksa ekmeğimizi alan elle bayramlaşmayacağız." dedi. Grup, daha sonra yeniden İzmir Büyükşehir Belediyesinin başkanlık makamının bulunduğu binaya yürüdü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde eylem!İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde eylem! İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE EYLEM!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör