CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde sözleşme krizi! Anlaşma sağlanamadı memurlar isyanda...

"İL BAŞKANLIĞI OLMAZSA ANKARA'YA, CHP GENEL MERKEZİ'NE DE YÜRÜYECEĞİZ"

Talebe karşılık bulamayan grup adına açıklama yapan Tüm Bel-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Cevdet Keleş, emekçilerin sabrının taştığını, demokratik haklarını kullanarak iş bıraktıklarını söyledi.

Keleş, "Belediye emekçileri olarak CHP'li belediyelerin bu tutumunu siyasal bir tutum olarak değerlendiriyoruz. Buradaki sendikalarla ortak kararımız, bu siyasal kararı alan merkez olan CHP İzmir İl Başkanlığına yürüyeceğiz. Dün halkın meclisi dediğimiz belediye meclisine gittik, bir meclis üyesi de gelip 'Sizin derdiniz ne?' diye sormadı. Biz, elimizden alınan ekmeğimizi istiyoruz. Bunu hak gasbı olarak görüyoruz. İl Başkanlığı olmazsa Ankara'ya, CHP Genel Merkezi'ne de yürüyeceğiz. Aldığınız ücretin yüzde 50'ye düşürülmesi hangi vicdana sığar?" diye konuştu.