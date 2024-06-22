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Başkan Erdoğan'dan şehit Mehmet Ali Horoz'un ailesine başsağlığı mesajı

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş: 22.06.2024 10:02
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Başkan Erdoğan’dan şehit Mehmet Ali Horoz’un ailesine başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK mensupları ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un ailesine başsağlığı diledi.

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