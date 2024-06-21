Şehit Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un son vasiyeti ortaya çıktı: "Eğer şehit olursam..."
Milli Savunma Bakanlığı, 21 Haziran 2024 günü Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü üyeleriyle sağlanan temasta Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un şehit olduğunu açıkladı. Pençe-Kilit operasyonundan gelen acı haberin ardından şehidimiz Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz’un vasiyeti ortaya çıktı. Sosyal medyada gündem olan ve şehit Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz’un olduğu iddia edilen görüntülerde şehidimizin "Eğer ben şehit olursam, bir Afrika ülkesinde su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum." dediği anlar yürekleri dağladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla temas sağlandığı, Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un şehit olduğu belirtildi.
3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Temas esnasında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonlara devam edildiği bilgisi verilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.
ACI HABER BABA OCAĞINA ULAŞTI
Şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un Hasancıklı Mahallesi'nde oturan babası Kalender ile annesi Ayşe Horoz'a acı haber, yetkililer tarafından verildi. Aile, bekar olan oğullarının şehadet haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Haberi duyan şehidin akrabaları ve komşuları da eve akın etti. Şehit evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.
5 kardeşi bulunan şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, Kahramanmaraş'ta düzenlenecek askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacak.
ŞEHİT OLAN ASTSUBAY ÇAVUŞ MEHMET ALİ HOROZ'UN VASİYETİ YÜREKLERİ DAĞLADI
Öte yandan Bugün şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti ortaya çıktı.
Sosyal medyada gündem olan ve şehit Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un olduğu iddia edilen görüntülerde şehidimizin o szöleri yürekleri dağladı.
"BİR AFRİKA ÜLKESİNDE SU KUYUSU AÇTIRMANIZI RİCA EDİYORUM"
Şehit Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz şu ifadeleri kullandı:
"Eğer ben şehit olursam, bir Afrika ülkesinde su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum." dediği anlar yürekleri dağladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 157 yıl boyunca bu besini tüketti: Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa'nın muhteşem sırrı
- Kamuya 60.857 kişi alınacak: Başvuru ekranı açıldı! İlanı duyanlar koşuyor: 30.000 TL maaşla...
- HAVA DURUMU | Bu illerde yaşayanlar dikkat: Çöl sıcakları kavuracak! Meteorolojiden 5 günlük harita
- Saniyeler içinde haşlanmış yumurta soyma hilesi: Tek malzemeyle mükemmel sonuç
- 1993 1999 2002 2005 sonrasına yaş gün prim detayı geldi! Erken emekliliğe kapı aralayanlar listede
- Galatasaray transfere doymuyor! Yeni hedef belli oldu: Hayırlı olsun
- Dolunay ne zaman, hangi gün? Bu ayki Oğlak burcu dolunayı saat kaçta gerçekleşecek?
- Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuru tarihleri 2024 | Sağlık Bakanlığı PBS şehir dışı tayin başvuruları ne zaman? yhgm.saglik.gov.tr...
- Emekliye temmuzda 10 puanlık artış! SSK, Bağ-Kur'lu için kök maaş değişti! İşte merak edilen seyyanen zam hesabı
- DİYANET Cuma Hutbesi TAM metin PDF 21 Haziran 2024 | Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne?
- Yaz gün dönümü nedir, hangi tarihte? 21 Haziran'da ne oluyor? Günler kısaldı mı, kısalacak mı?
- Gizli tırtılı 8 saniyede bulursanız IQ'nuz dahi seviyesinde çıkıyor!