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Şehit Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un son vasiyeti ortaya çıktı: "Eğer şehit olursam..."

ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 20:29 Güncelleme: 21.06.2024 20:55
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Şehit Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz’un son vasiyeti ortaya çıktı: Eğer şehit olursam...

Milli Savunma Bakanlığı, 21 Haziran 2024 günü Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü üyeleriyle sağlanan temasta Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un şehit olduğunu açıkladı. Pençe-Kilit operasyonundan gelen acı haberin ardından şehidimiz Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz’un vasiyeti ortaya çıktı. Sosyal medyada gündem olan ve şehit Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz’un olduğu iddia edilen görüntülerde şehidimizin "Eğer ben şehit olursam, bir Afrika ülkesinde su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum." dediği anlar yürekleri dağladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla temas sağlandığı, Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un şehit olduğu belirtildi.




3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Temas esnasında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonlara devam edildiği bilgisi verilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.


ACI HABER BABA OCAĞINA ULAŞTI

Şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un Hasancıklı Mahallesi'nde oturan babası Kalender ile annesi Ayşe Horoz'a acı haber, yetkililer tarafından verildi. Aile, bekar olan oğullarının şehadet haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Haberi duyan şehidin akrabaları ve komşuları da eve akın etti. Şehit evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

5 kardeşi bulunan şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, Kahramanmaraş'ta düzenlenecek askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

ŞEHİT OLAN ASTSUBAY ÇAVUŞ MEHMET ALİ HOROZ'UN VASİYETİ YÜREKLERİ DAĞLADI
Öte yandan Bugün şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti ortaya çıktı.

Sosyal medyada gündem olan ve şehit Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un olduğu iddia edilen görüntülerde şehidimizin o szöleri yürekleri dağladı.

"BİR AFRİKA ÜLKESİNDE SU KUYUSU AÇTIRMANIZI RİCA EDİYORUM"
Şehit Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz şu ifadeleri kullandı:

"Eğer ben şehit olursam, bir Afrika ülkesinde su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum." dediği anlar yürekleri dağladı.

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