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Dışişleri Bakanlığından vefat eden Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi için taziye mesajı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 22.06.2024 19:41
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Dışişleri Bakanlığından vefat eden Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, dün hayatını kaybeden Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul'un, Türkiye-Hindistan ilişkilerini geliştirmek için ortaya koyduğu samimi gayretiyle her zaman minnetle hatırlanacağını belirtti.

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