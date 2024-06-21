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Aracında bulunduran yandı! Para cezası var

ahaber.com.tr AA
Giriş: 21.06.2024 20:32 Güncelleme: 21.06.2024 20:43
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Aracında bulunduran yandı! Para cezası var

İstanbul'da özel aracıyla siren çalarak ilerleyen sürücü için harekete geçildi. Gözaltına alınan sürücüye polis ekipleri tarafından 6 bin 439 lira ceza kesildi.

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