CHP’li Bakırköy Belediyesi’nden skandal! Isırma vakası sonrası toplanan köpekleri sokağa saldılar | Tepkiler çığ gibi: Çocukların canı artık daha çok tehlikede

"NASIL BİR AKIL TUTULMASI"

"Daha sağlıklı bir şekilde ısırmaya devam etsinler diye güzelce bakımlarını yapmışsınız, çok güzel, bravo. Vay arkadaş ya, nasıl bir akıl tutulması yaşıyor bu ülke ya, inanılmaz...."