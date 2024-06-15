CHP'li Bakırköy Belediyesi'nden skandal! Isırma vakası sonrası toplanan köpekleri sokağa saldılar | Tepkiler çığ gibi: Çocukların canı artık daha çok tehlikede
Başıboş köpek sorunu son günlerde korkunç bir boyuta ulaştı. Onlarca vatandaşa saldırarak yaralayan hatta minik çocukların ölümüne neden olan köpek sorunu için hükümet harekete geçerken CHP yönetimindeki Bakırköy Belediyesi, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Paylaşımda Zuhuratbaba Mahallesi'nde 'ısırma vakası' sonrası İBB ile ortak çalışma sonucu toplanan 8 köpeğe, çip takılarak yeniden sokağa salındığı açıklandı. Bunun üzerine sosyal medyadan, CHP'li belediyeye tepki yağdı. Bir çok kullanıcı, "İnsan düşmanı belediyecilik" , "Geri bıraktığınız için sağ olun, çocukların canı artık daha çok tehlikede" İfadeleri ile tepki gösterdi.
Hayvantaparlar ve mama lobisinin çözümsüzlüğe sürüklediği başıboş köpek sorunu korkunç bir boyuta ulaştı.
Çocuk ve yaşlı onlarca vatandaşı yaralayan hatta ölümüne neden olan sokak köpekleri için hükümet harekete geçti.
AK Parti'nin hazırladığı başıboş köpek düzenlemesi Meclis'in gündemine geliyor.
Yaşanan gelişmelerin ardından CHP yönetimindeki Bakırköy Belediyesi, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Paylaşımda Zuhuratbaba Mahallesi'nde 'ısırma vakası' sonrası İBB ile ortak çalışma sonucu toplanan 8 köpeğe, çip takılarak yeniden sokağa salındığı açıklandı.
Yapılan açıklama şöyle:
Zuhuratbaba Mahallemizdeki bir ısırma vakası üzerine İBB ekipleri ile yaptığımız ortak saha çalışmasında 7 köpeğimizin çipli ancak küpelerinin düştüğü, 1 köpeğimizin kısır olmadığını tespit etmiştik. Köpeklerimizin sağlık kontrollerini ve işlemlerini yaptıktan sonra alındıkları noktalara geri bıraktık. Artık daha sağlıklılar.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Bunun üzerine sosyal medyadan, CHP'li belediyeye bir çok vatandaş tepki gösterdi.
İŞTE O TEPKİLER...
"ÇOCUKLARIN CANI ARTIK DAHA ÇOK TEHLİKEDE"
"Geri bıraktığınız için sağ olun, çocukların canı artık daha çok tehlikede"
"NASIL BİR AKIL TUTULMASI"
"Daha sağlıklı bir şekilde ısırmaya devam etsinler diye güzelce bakımlarını yapmışsınız, çok güzel, bravo. Vay arkadaş ya, nasıl bir akıl tutulması yaşıyor bu ülke ya, inanılmaz...."
1, 2 İT SEVERE ŞİRİN GÖZÜKECEKSİN DİYE BU NORMAL Mİ?
"Alınan hayvanlar saldırsın diye mi serbest bırakılıyor 1, 2 it severe şirin gözükeceksin diye bu normal mi? Alın barınaklarda yaşasınlar"
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