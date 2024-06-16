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Bakan Güler'den Hakkari Çukurca 2’nci Hudut Tugay Komutanlığı'ndaki Mehmetçiğe bayram ziyareti!

ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 00:59 Güncelleme: 16.06.2024 01:01
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Bakan Güler’den Hakkari Çukurca 2’nci Hudut Tugay Komutanlığı’ndaki Mehmetçiğe bayram ziyareti!

Kurban Bayram'ına artık sayılı saatler kaldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kurban Bayramı dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Komuta Kademesi ile Hakkari Çukurca’daki 2’nci Hudut Tugay Komutanlığında askerler ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kurban Bayramı dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Komuta Kademesi ile Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığında askerler ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kurban Bayramı dolayısıyla beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçiklerle akşam yemeği yedi"

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