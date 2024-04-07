Bursa’da başıboş köpek dehşeti kamerada! Oğlu için kendini feda etti ölümden döndü

Köpekler bana saldırmaya başladı. Çenem kırıldı, kulağım ve elim parçalandı. Şimdi ameliyat olacağım. Bir iki ay boyunca beslenemeyeceğim. Benim 2 çocuğum var ya bana bir şey olsaydı. Bunun hesabını kim verecekti? Ben yetkililerden bu konuya el atmasını istiyorum" diye konuştu.