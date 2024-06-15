THY'den bayram seferlerine ilişkin açıklama: Bayram tatili boyunca ilâve talebi karşılamak adına ek seferler düzenlemektedir
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, bayram seferlerine ilişkin açıklamada bulundu. Üstün, "Yolcularının memnuniyetini daima odak noktası alan bayrak taşıyıcı havayolumuz, Bayram tatili boyunca ilâve talebi karşılamak adına ek seferler düzenlemektedir" ifadelerini kullandı.
Kurban Bayramı seferlerine ilişkin açıklamada bulunan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Bayram tatili boyunca ilâve talebi karşılamak adına ek seferler düzenlemektedir" dedi.
Üstün paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Yolcularının memnuniyetini daima odak noktası alan bayrak taşıyıcı havayolumuz, Bayram tatili boyunca ilâve talebi karşılamak adına ek seferler düzenlemektedir. Uçuşlarımızın zamanında kalkışına yönelik sergilediğimiz tüm gayrete rağmen, mevcut meteorolojik etkiler ve özellikle Avrupa'da yaşanan hava sahası yoğunlukları nedeniyle seferlerimize kalkışlarında slot uygulanmakta ve bu da zaman zaman gecikmelere neden olabilmektedir. Süreci minimize etmek adına yetkili ekiplerimiz bilfiil çalışmakta olup, uçuşlarının güncel durumuyla ilgili olarak da yolcularımıza vakitlice ulaşmaktadırlar. Bu oldukça yoğun Bayram trafiğinde, yolcularımızın uçuşlarını, Türk Hava Yolları kalitesinden zerre ödün vermeksizin icra etme gayretimizle kendilerine iyi uçuşlar diliyor, Kurban Bayramlarını tebrik ediyoruz.
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