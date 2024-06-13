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İşte Başkan Erdoğan-Özgür Özel görüşmesinin perde arkası! Dev zirve sonunda verilen dosya! Özgür Özel detayları açıkladı...

ahaber.com.tr
Giriş: 13.06.2024 08:55 Güncelleme: 13.06.2024 09:24
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İşte Başkan Erdoğan-Özgür Özel görüşmesinin perde arkası! Dev zirve sonunda verilen dosya! Özgür Özel detayları açıkladı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü. Basının yakından takip ettiği ve 1,5 saat süren kritik görüşmede siyasette yumuşama dönemine ilişkin yeni adımlar atıldı. Özgür Özel dev zirvenin detaylarını anlatırken bir sonraki görüşmenin tarihini de açıkladı. Özel diğer yandan Başkan Erdoğan'a bir dosya verdiğinin de altını çizdi. Peki Özel'in Başkan Erdoğan'a verdiği dosyanın içeriğinde ne var? İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek genel başkan Özgür Özel ile bir araya geldi. CHP Genel Merkezi'ndeki 12. kattaki makam odasında 1.5 saat süren görüşme siyasette yumuşama ve diyalog sürecini daha ileri bir aşamaya taşıdı.

"İLETİŞİM KANALLARIMIZ SÜREKLİ AÇIK OLACAK"

Görüşmenin ardından Özgür Özel, Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat'a çok özel açıklamalarda bulundu.

Donat, Özel'in ihtiyaç halinde Başkan Erdoğan ile tekrar görüşeceğini dile getirdiğini aktararak, aralarındaki iletişim kanalının sürekli açık olacağını ifade ettiğini aktardı.

ERDOĞAN'A VERDİĞİ DOSYA...

Donat, ayrıca Özgür Özel'in görüşmenin sonunda Başkan Erdoğan'a bir dosya verdiğini ifade etti.

İŞTE O DOSYANIN İÇERİĞİ

CHP Genel Başkanına dosyada ne olduğuna dair bir soru yönelttiğini açıklayan Donat, Özel'in dosya içerisine görüşme esnasında konuşulan bazı hususlara ilişkin ayrıntıları, ülke sorunları hakkındaki düşünlerini, emeklilerin beklentilerini ve devam eden bazı davalar konusunda, CHP yönetiminin görüş ve önerilerini koyduğunu ifade ettiğini dile getirdi.

Siyasi geçmişte muhalefet lideri İsmet İnönü'nün yabancı devlet adamları ile yaptığı görüşmeleri, özet halinde kâğıda döktüğünü ve Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği ile alakalı konuşan Özel,Başkan Erdoğan'ın yurtdışına giderken Dışişleri Başkanlığı'ndan bilgi notu isteyeceğini de Donat'a açıkladı.

BAKAN ŞİMŞEK'İ KİMLER ZİYARET EDECEK?

Özel, CHP'li üç ekonomi kurmayının önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşeceklerini de bildirdi.

Bu kişilerin; Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Volkan Demir, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi eski Dekanı Muhasebe-Finansman UzmanıYalçın Karatepe, CHP Genel Sekreteri Makro Ekonomi Profesörü Doçent Selin Sayek Böke olduğu öğrenildi.

Görüşmede Erdoğan'ın hediyesine ilişkin de konuşan Özel, Başkan Erdoğan'ın acı, yumuşak ve yarım acı olmak üzere 3 farklı bölgenin zeytinyağını kendisine hediye ettiğini açıkladı.

Özel, Donat'a Başkan Erdoğan'ın bir önceki hediyesi olan kahve takımını eşinin çok beğendiğini anlatarak, bu hediyeyi de Manisa'ya evine götüreceğini ifade etti.

ÖZEL 'PAYİDAR GONDOL' HEDİYE ETTİ

Özel'in ziyaretin anısına Başkan Erdoğan'a, Paşabahçe'nin "Gururla" koleksiyonundan "Payidar Gondol" isimli parçayı hediye ettiği bilinmekte.

PAYİDAR GONDOL'UN ANLAMI NE?

II. Meclis salonunun balkonundaki defne ve meşe dallarıyla süslü, ay yıldızlı görselden esinlenerek tasarlanan Payidar Gondol'daki defne, zaferin ve barışın simgesi. Kimi zaman da kahramanlık, bilgelik, güzellik ve ölümsüzlüğü temsil ediyor. Meşe ise gücün, kudretin ve bilgeliğin sembolü. Payidar Gondol'un, TBMM'nin gücünü, Atatürk'ün liderliğindeki bağımsızlık savaşının önemini, zor ulaşılan barışın değerini ve Cumhuriyetin sürekliliğini simgelediği öğrenildi.

Geçen görüşmede Başkan Erdoğan'a mesir macunu hediye ettiğini belirten Özel, kendisi henüz AK Parti Genel Merkezi'nden ayrılmamış iken Mesir macununun başkan Erdoğan'ın aracına konduğunu gördüğünü ve çok mutlu olduğunu ifade etti.

BİR SONRAKİ GÖRÜŞME NE ZAMAN?

Özel, Kurban Bayramı'nda da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayıp bayramını kutlayacağını açıkladı.

ZİRVE ÖNCESİ 3 BAKANLAR KRİTİK TEMAS

Kritik zirve öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel'le, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'le, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ise yine Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan'la görüştüğü de ortaya çıktı.

Özel’den Başkan Erdoğan’a hediyeÖzel’den Başkan Erdoğan’a hediye ÖZEL'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A HEDİYE

Görüşmede neler yaşandı?Görüşmede neler yaşandı? GÖRÜŞMEDE NELER YAŞANDI?

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