İşte Başkan Erdoğan-Özgür Özel görüşmesinin perde arkası! Dev zirve sonunda verilen dosya! Özgür Özel detayları açıkladı...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü. Basının yakından takip ettiği ve 1,5 saat süren kritik görüşmede siyasette yumuşama dönemine ilişkin yeni adımlar atıldı. Özgür Özel dev zirvenin detaylarını anlatırken bir sonraki görüşmenin tarihini de açıkladı. Özel diğer yandan Başkan Erdoğan'a bir dosya verdiğinin de altını çizdi. Peki Özel'in Başkan Erdoğan'a verdiği dosyanın içeriğinde ne var? İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek genel başkan Özgür Özel ile bir araya geldi. CHP Genel Merkezi'ndeki 12. kattaki makam odasında 1.5 saat süren görüşme siyasette yumuşama ve diyalog sürecini daha ileri bir aşamaya taşıdı.
"İLETİŞİM KANALLARIMIZ SÜREKLİ AÇIK OLACAK"
Görüşmenin ardından Özgür Özel, Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat'a çok özel açıklamalarda bulundu.
Donat, Özel'in ihtiyaç halinde Başkan Erdoğan ile tekrar görüşeceğini dile getirdiğini aktararak, aralarındaki iletişim kanalının sürekli açık olacağını ifade ettiğini aktardı.
ERDOĞAN'A VERDİĞİ DOSYA...
Donat, ayrıca Özgür Özel'in görüşmenin sonunda Başkan Erdoğan'a bir dosya verdiğini ifade etti.
İŞTE O DOSYANIN İÇERİĞİ
CHP Genel Başkanına dosyada ne olduğuna dair bir soru yönelttiğini açıklayan Donat, Özel'in dosya içerisine görüşme esnasında konuşulan bazı hususlara ilişkin ayrıntıları, ülke sorunları hakkındaki düşünlerini, emeklilerin beklentilerini ve devam eden bazı davalar konusunda, CHP yönetiminin görüş ve önerilerini koyduğunu ifade ettiğini dile getirdi.
Siyasi geçmişte muhalefet lideri İsmet İnönü'nün yabancı devlet adamları ile yaptığı görüşmeleri, özet halinde kâğıda döktüğünü ve Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği ile alakalı konuşan Özel,Başkan Erdoğan'ın yurtdışına giderken Dışişleri Başkanlığı'ndan bilgi notu isteyeceğini de Donat'a açıkladı.
BAKAN ŞİMŞEK'İ KİMLER ZİYARET EDECEK?
Özel, CHP'li üç ekonomi kurmayının önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşeceklerini de bildirdi.
Bu kişilerin; Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Volkan Demir, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi eski Dekanı Muhasebe-Finansman UzmanıYalçın Karatepe, CHP Genel Sekreteri Makro Ekonomi Profesörü Doçent Selin Sayek Böke olduğu öğrenildi.
Görüşmede Erdoğan'ın hediyesine ilişkin de konuşan Özel, Başkan Erdoğan'ın acı, yumuşak ve yarım acı olmak üzere 3 farklı bölgenin zeytinyağını kendisine hediye ettiğini açıkladı.
Özel, Donat'a Başkan Erdoğan'ın bir önceki hediyesi olan kahve takımını eşinin çok beğendiğini anlatarak, bu hediyeyi de Manisa'ya evine götüreceğini ifade etti.
ÖZEL 'PAYİDAR GONDOL' HEDİYE ETTİ
Özel'in ziyaretin anısına Başkan Erdoğan'a, Paşabahçe'nin "Gururla" koleksiyonundan "Payidar Gondol" isimli parçayı hediye ettiği bilinmekte.
PAYİDAR GONDOL'UN ANLAMI NE?
II. Meclis salonunun balkonundaki defne ve meşe dallarıyla süslü, ay yıldızlı görselden esinlenerek tasarlanan Payidar Gondol'daki defne, zaferin ve barışın simgesi. Kimi zaman da kahramanlık, bilgelik, güzellik ve ölümsüzlüğü temsil ediyor. Meşe ise gücün, kudretin ve bilgeliğin sembolü. Payidar Gondol'un, TBMM'nin gücünü, Atatürk'ün liderliğindeki bağımsızlık savaşının önemini, zor ulaşılan barışın değerini ve Cumhuriyetin sürekliliğini simgelediği öğrenildi.
Geçen görüşmede Başkan Erdoğan'a mesir macunu hediye ettiğini belirten Özel, kendisi henüz AK Parti Genel Merkezi'nden ayrılmamış iken Mesir macununun başkan Erdoğan'ın aracına konduğunu gördüğünü ve çok mutlu olduğunu ifade etti.
BİR SONRAKİ GÖRÜŞME NE ZAMAN?
Özel, Kurban Bayramı'nda da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayıp bayramını kutlayacağını açıkladı.
ZİRVE ÖNCESİ 3 BAKANLAR KRİTİK TEMAS
Kritik zirve öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel'le, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'le, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ise yine Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan'la görüştüğü de ortaya çıktı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YARIN KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12'nci sınıflara karneler basıldı mı, dağıtım saatleri belli oldu mu?
- Karne günü okula sivil gidilir mi, forma giymek zorunlu mu? 14 Haziran 2024 okulun son günü serbest kıyafet yasak mı?
- Karne almak zorunlu mu? 14 Haziran Cuma karne günü yoklama yapılacak mı? Karne almaya gitmezsem ne olur?
- Emeklinin haziran maaşı bayramdan önce yatacak mı? 4A-4B'liye maaş takvimi güncellendi mi? Perşembe ve Cuma günü...
- A-B-C-D-E sınıf ehliyete müjde! Sürücüler dikkat: Artık daha basit
- SSK, Bağ-Kur, EYT’liye temmuz maaş tablosu ayarlandı! Emeklinin taban aylığına 2 formüllü kılavuz: 10.000, 11.850, 12.550 TL alana…
- KPSS Ön Lisans başvuru ekranı ÖSYM AİS | 2024 KPSS Ön Lisans başvuruları nereden yapılır? İşte sınav tarihi...
- Sadece %5'i Başarabiliyor: Güneş Gözlüğü Olmayan 3 Pandayı Bulabilir misiniz?
- SSK, Bağ-Kur, 4C, EYT ayırt etmeksizin yatacak! En düşük emekli maaşı 10 bin TL üstü ve 30.150 TL altına 17.650 lira...
- Trafik Sigortası 2024: Yeni Fiyatlar ve Etkileyen Faktörler Neler? Aracı olanlar dikkat: Kim kaç TL ödeyecek?
- Muğla deprem! Ege Denizi'nde deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD-Kandilli son dakika...
- Anneler Mutlaka Denesin! Çoraplardaki Lekelere Doğal Çözüm