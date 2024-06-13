İşte Başkan Erdoğan-Özgür Özel görüşmesinin perde arkası! Dev zirve sonunda verilen dosya! Özgür Özel detayları açıkladı...

İŞTE O DOSYANIN İÇERİĞİ

CHP Genel Başkanına dosyada ne olduğuna dair bir soru yönelttiğini açıklayan Donat, Özel'in dosya içerisine görüşme esnasında konuşulan bazı hususlara ilişkin ayrıntıları, ülke sorunları hakkındaki düşünlerini, emeklilerin beklentilerini ve devam eden bazı davalar konusunda, CHP yönetiminin görüş ve önerilerini koyduğunu ifade ettiğini dile getirdi.

Siyasi geçmişte muhalefet lideri İsmet İnönü'nün yabancı devlet adamları ile yaptığı görüşmeleri, özet halinde kâğıda döktüğünü ve Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği ile alakalı konuşan Özel,Başkan Erdoğan'ın yurtdışına giderken Dışişleri Başkanlığı'ndan bilgi notu isteyeceğini de Donat'a açıkladı.